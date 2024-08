La intrahistoria del 'no' de Dybala a Arabia: "No puedo traicionar a esta gente"

El 'culebrón' Dybala ha llegado a su fin. Tras semanas de especulaciones sobre su salida rumbo a Arabia Saudí, el argentino confirmó que seguirá en la Roma. A sus 30 años, 'La Joya' estaba a un paso de cambiar su carrera por completo. Pudo alejarse del fútbol de élite e iniciar una nueva aventura en el mundo de los petrodólares.

La oferta era muy tentadora... El Al-Qadsiah le ofrecía al argentino un total de 25 millones por temporada, un salario que le convertiría en uno de los jugadores mejores pagados del panorama fútbol. En Italia informaban durante el jueves que Dybala había optado por aceptar la oferta y que durante el día llegó a despedirse de sus compañeros. Pero su situación dio un giro radical tras rechazar la estratosférica propuesta. Lo anunció el propio jugador en sus redes sociales: "Gracias Roma. Nos vemos el domingo".

En Italia ya explican los motivos del inesperado 'no' al Al-Qadsiah. Según informa 'Corriere dello Sport', los principios ganaron al dinero. A Dybala, como no podía ser de otra manera, le convencía la oferta del club saudí, pero en ningún momento tuvo la decisión tomada al 100%. El jugador era consciente de que, al poner rumbo a Arabia, su vida deportiva ya no sería la misma. El argentino tenía el sueño de volver a jugar con su selección, pero en caso de que iniciara una aventura en la exótica liga, no volvería a disputar una competición internacional con su país.

Además, su conexión con la afición romanista fue un amor a primera vista. Desde su llegada a la capital italiana procedente de la Juve, Dybala se ha sentido muy querido desde el primer momento. Sus seguidores se acercaron a su casa para suplicarle que se quedara en el club y, tal y como explica el rotativo italiano, esta escena marcó la decisión de Dybala. Su gente supo que se quedaría en Roma tras una declaración más que contundente: "No puedo traicionar a esta gente", sentenció el argentino.

ENFADO DE LA ROMA

Dybala también seguirá ligado a la Roma por decisión de su club. 'La Joya' pasará de cobrar 7.5 millones de euros más dos en variables, casi el doble del salario con el que llegó procedente de la Juventus en 2022. Esta circunstancia provocó que la Roma presionara durante los últimos días para que el jugador aceptase la propuesta, pero el enfado del club llegó tras la oferta final del Al-Qadsiah. El club saudí ofreció una cifra mucho menor a los 18 millones de la cláusula del jugador y en la Roma vieron esta última propuesta un auténtico insulto.

Ahora, tras terminar el 'culebrón' que ha llenado las portadas de los medios de comunicación en Italia, Daniele De Rossi podrá contar con su jugador más determinante. Desde su llegada a la Roma, acumula 78 partidos oficiales, marcando un total 34 goles y regalando 18 asistencias, convirtiéndose, de esta manera, en el jugador emblema de la entidad romanista.