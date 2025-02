El Inter se sacude con polémica y sigue a la caza del líder

Ganar y resistir. El Inter de Milán hizo uso de su pundonor para tumbar a la Fiorentina en su feudo (2-1). Valiéndose de un gol de Marko Arnautovic en la segunda parte, el cuadro 'nerazzurro' se apuntó tres puntos de oro que le mantienen en plena lucha por el liderato de la Serie A que ostenta el Nápoles, solo un punto por encima.

No había otra opción posible para el conjunto de Simone Inzaghi. Había que aprovechar, sí o sí, el regalito que le hizo la Juventus sacándole un empate a los napolitanos, que no ganan hace dos jornadas, aunque los milaneses no estaban para echar cohetes. Venían de perder por goleada, justamente, ante la Fiore en duelo reanudado tras el infarto que sufrió Edoardo Bove.

POLÉMICAS ARBITRALES

El equipo ‘viola’ mantuvo así su racha de tres victorias al hilo y aspiraba que fueran cuatro. Pero en el Giuseppe Meazza es a otro precio. Lo supo pronto, antes de la media hora, con el gol en propia de Pongracic a presión de Lautaro Martínez, que lo celebró a rabiar. Los rivales reclamaron porque, en la jugada previa de Bastoni, el balón había salido. Pero el gol subió al luminoso.

No pudieron llegar con la ventaja a la media parte los locales, todo debido a una rigurosa y polémica mano de Matteo Darmian dentro del área que el VAR avistó, avisando al colegiado Federico La Penna, que no dudó en sancionarla como penalti. Mandragora acudió al cobro y no falló ante Yann Sommer, sentenciando el 1-1 con el que marcharían a vestuarios.

Poco duró la alegría para los visitantes al saltar de nuevo al verde, todo por culpa de Marko Arnautovic. El austríaco, que había ingresado en la primera parte tras la lesión de Marcus Thuram, recibió un centro de Carlos Augusto y cabeceó en el área pequeña, decretando el 2-1.

Fue firma y sentencia para el Inter, que no hizo de más pero tampoco de menos para quedarse con tres puntos que son un tesoro. El Nápoles sigue en lo más alto, pero solo con un punto más que ellos. La Fiore, por su parte, se queda en la sexta casilla.