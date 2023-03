Un Inter sin puntería cae ante el Spezia y dimite de la lucha por la liga

Maldini y N'Zola anotaron para los locales y Lukaku lo hizo para los neroazzurris Los de Inzaghi se quedan a 15 puntos del Nápoles pero con un partido más

El Inter de Milán perdió incomprensiblemente en su visita la Spezia (2-1), en un partido donde los de Inzaghi merecieron golear y sin embargo terminaron yéndose de vacío. Un gol de Maldini en una contra, y otro de N'Zola de penalti, cuando justo acaba de empatar el cuadro neroazurro, evitaron que el Inter recortara puntos con el Nápoles.

FICHA TÉCNICA Serie A SPE 2 ________________ 1 INT ALINEACIONES Spezia Dragowski; Caldara, Ampadu, Nikolaou; Amian, Zurkowski (Ekdal, 46'), Bourabia, Agudelo (Kovalenko, 67'), Gyasi (Ferrer, 81'); Shomurodov (Maldini, 46' / Wisniewski, 90') y N'zola. Inter Handanovic; D'Ambrosio (Dumfries, 66'), Acerbi, Bastoni; Darmian (Carboni, 80'), Barella (Calhanoglu, 66'), Brozovic, Mkhitaryan (Dzeko, 66'), Gosens (Dimarco, 66'); Lukaku y Lautaro. Goles 1-0 M.55 Maldini. 1-1 M.84 Lukaku. 2-1 M.87 N'Zola. Árbitro L. Marinelli. T.A: Gyasi (6'), Caldara (12') y Nikolaou (71'). Incidencias Stadio Alberto Picco (15.700 espectadores)

La primera parte fue un monólogo del Inter, que no consiguió sacar ventaja pese a las múltiples ocasiones. Nada más empezar, el colegiado pitó un penalti, con ayuda del VAR, de Caldara sobre D'Ambrosio. Lautaro Martínez fue el encargado de ejecutarlo pero Dragowski le adivinó el lado y evitó que el Inter se adelantara al poco de empezar.

Siguió insistiendo el conjunto de Inzaghi, que gozó de buenas oportunidades para abrir la lata sobre todo en las botas de Lautaro. Lukaku y Mkhitaryan también lo intentaron pero la mala puntería y un Dragowski muy inspirado evitaron que el marcador se moviera antes del descanso.

La segunda mitad empezó tal y como acabó la primera, con el Inter dominando y teniendo múltiples ocasiones de gol. Una de ellas acabó en gol de Lautaro pero fue anulado por un fuera de juego previo. Y cuando más insistía el Inter, el Spezia estrenó el marcador tras una contra. N'zola se buscó la vida tras un pelotazo, la aguantó y se la dio a Maldini, que acababa de entrar, para que de primeras la mandara a guardar.

Siguió el Inter con su acoso y derribo, apostando Inzaghi por meter más delanteros y colgar balones al área, pero no encontraba remates claros. En un cambio de juego para Dumfries, el español Salva Ferrer, que acababa de entrar, cometió penalti sobre el neerlandés y Lukaku esta vez no falló desde los once metros.

Y cuando se esperaba un asedio mayor del Inter, llegó un penalti infantil de Dumfries que le permitió a N'Zola anotar su decimosegundo gol de la temporada, batiendo con mucha seguridad a Handanovic.

Tuvo alguna ocasión más el conjunto neroazurro, con más corazón que cabeza, pero el marcador ya no se movió. El Inter se queda a 15 puntos del Nápoles, con un partido más, y podría ser superado esta jornada por Lazio, Roma y Milan.