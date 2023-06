El Inter de Milán rechaza una oferta del Chelsea por Onana

El combinado italiano habría rechazado la oferta por el guardameta en un momento vital de la temporada El internacional camerunés firmó por el Inter en 2022 tras siete años en el Ajax después de su paso por La Masia azulgrana

El Inter de Milán habría rechazado una oferta del Chelsea de 40 millones de libras esterlinas por su portero André Onana. Una oferta que llega justo en el tramo más importante de la temporada para el combinado italiano, que se juega la Champions League ante el Manchester City inglés en Estambul este sábado.

En el último mes, ha surgido mucha especulación sobre el futuro del portero en Milán, con varias informaciones que provienen desde Inglaterra e Italia, y afirman que el combinado londinense planeaba iniciar negociaciones con el jugador de 27 años este verano, a un fichaje al que Mauricio Pochettino ya le dio luz verde al club para firmarlo.

Y parece que no han esperado mucho. Desde TuttoMercatoWeb afirman Todd Boehly y su equipo habrían realizado una oferta de 40 millones por el guardameta, oferta que "ha sido rechazada". El medio italiano también entiende que a Onana "le gustaría unirse al equipo de la Premier League" y que "ya habrían llegado a un principio de acuerdo, por lo que ahora faltaría un entendimiento por parte de ambos clubes.

Un traspaso que podría incluir a Romelu Lukakau, quien regresó al Internazionale el verano pasado en calidad de cedido, tras criticar duramente al extécnico blue Thomas Tuchel en la pasada campaña.

El Chelsea también podría deshacerse de Edouard Mendy este verano, mientras que el Tottenham ahora está compitiendo para adquirir los servicios del portero senegalés, lo que podría dejar la puerta abierta a Onana, que podría unirse a los Blues este verano si ambas partes llegan a un acuerdo.

Carrera de André Onana

Graduado de la famosa academia La Masia del Barça, Onana fichó por el Ajax en 2015 y pasó siete años en el combinado de la Eredivisie, antes de mudarse al Inter en 2022.

Si bien el internacional de Camerún jugó solo una vez en la Copa del Mundo de 2022, ha sido fundamental para el equipo de Inzaghi esta temporada, con 40 apariciones y manteniendo 19 porterías a cero.

Antes de la final de la Liga de Campeones el sábado, Onana admitió que no siente la presión de jugar contra el Manchester City.

"Probablemente sean el mejor equipo del mundo, pero tienen que demostrarlo el sábado", dijo. "Estaremos allí para defender y representar al Inter, para hacer historia. No va a ser fácil pero tienen que demostrar que son los mejores. '¿Por qué no iba a estar relajado? Estoy calmado. No tengo presión, no tenemos ninguna presión en absoluto. Sabemos que no va a ser fácil pero allí estaremos. Ellos tienen más presión que nosotros, yo estoy tranquilo" comunicó Onana.