El Inter se hunde: así 'muere' el verdugo del Barça

Los que empezaron a seguir al Inter de Milán a partir de la eliminatoria de Champions League contra el Barça estarán alucinando. Después de 'cargarse' al Bayern Múnich demostrando a la perfección lo que eran, un equipo bestialmente trabajado, ultracompetitivo y letal en las dos áreas, se postulaban como el rival perfecto para hacer frente al equipo de Hansi Flick, repleto de magia y talento, pero un poco más inexperto y falto de pegada que los italianos.

Aunque el cuadro culé fue superior en sendos partidos, tanto en Barcelona como en Milán, con un Lamine Yamal que dejó boquiabierto al mundo por enésima vez esta temporada, los errores puntuales del Barça -e imperdonables en una competición como la Champions-, y algunas decisiones incomprensibles de Szymon Marciniak y el VAR, pusieron fin al sueño del triplete a las puertas de Múnich, escenario de la caída del Inter de Simone Inzaghi. Tras el choque, el italiano anunció su marcha al Al Hilal, donde se convirtió en uno de los entrenadores mejor pagados del planeta.

Marciniak desquició a la plantilla azulgrana con sus decisiones ante el Inter / Javi Ferrándiz / SPO

Varias fuentes aseguran que el actual técnico del equipo de la Saudi Pro League había tomado la decisión antes de enfrentarse al PSG de Luis Enrique. Y es más que probable que sea cierto. Su bloque sólido, casi indestructible durante varias temporadas, se empezó a resquebrajar a escasos días de medirse al Barcelona. Las derrotas ligueras ante Bolonia y Roma, a finales de abril, permitieron el sorpasso de un Nápoles que se acabó llevando el Scudetto. Entre ambos choques, el eterno rival, el Milan, hizo sangre con un 0-3 en la vuelta de Coppa Italia que ponía fin a las esperanzas de triplete.

Humillados en la final de la Champions

Sin Liga ni Copa, el golpetazo llegó en la final de Múnich. Como sucedió en 2023 contra el Manchester City en Estambul, mordieron el polvo. El problema es que esta vez no perdieron por la mínima: se llevaron cinco goles y dejaron una imagen ridícula. Prácticamente, ni se presentaron en el Allianz. A los 20 minutos perdían 2-0. El pitido final de István Kovács ponía fin a la sangría. El mundo acababa de presenciar la goleada más humillante en una final de Champions. Y el Inter de Inzaghi se había olvidado de competir; acababa de perder su gran identidad. De triplete a fracaso total.

Dembélé conquistó el 'MVP' de la Champions / Agencias

Una leyenda del club asumió la difícil tarea de levantar a un equipo hundido: Cristian Chivu. Sin embargo, el rumano ha fracasado casi a las primeras de cambio en el Mundial de Clubes. La aventura en Estados Unidos arrancó mal, con un empate a uno ante Monterrey transmitiendo sensaciones de muy poco peligro. No obstante, superaron al Urawa Red Diamonds (2-1) y a River Plate (2-0) para pasar de grupo como líderes. Dos triunfos sin brillo que les permitían medirse al Fluminense y evitar al Borussia Dortmund en los octavos de final.

La plantilla del Inter, desquiciada durante el choque de octavos del Mundial de Clubes frente al Fluminense / AP

En otro contexto, las opciones del 'Fla' serían nulas. No solo basta con garra y pasión para derrotar al Inter de Inzaghi. Sin embargo, ahora, en el de Chivu, tampoco queda nada de aquella mentalidad rocosa que los llevó a dominar el país transalpino y alzar la voz en Europa. 2-0 y de vuelta a casa. Lo que le ha tocado al entrenador rumano es un 'marrón' en toda regla.

El vestuario, en llamas

Cristhian Chivu optó por ofrecer una rueda de prensa optimista, asegurando que la experiencia le ha venido bien al equipo y que han sido “tres semanas muy útiles”. El rumano también señaló que el equipo llegó a la cita “física y mentalmente limitado” y que hay que “darle tiempo a los nuevos”. Sin embargo, las vacas sagradas del vestuario tienen una actitud mucho más negativa.

Chivu dando instrucciones a sus jugadores / Agencias

Lautaro Martínez, capitán y máxima estrella del Inter, volvió a ser el mejor del equipo, por eso se le vio especialmente frustrado con la eliminación. Sus palabras tras el duelo dejan poco espacio a dudas: “Quien quiera quedarse, que se quede; quien quiera irse, que se vaya. Vi muchas cosas que no me han gustado. Soy el capitán y quiero seguir en la cima. El mensaje es claro: quien no quiera quedarse, adiós”, apuntó con total claridad el 'Toro'.

Calhanoglu, pie y medio fuera del Inter

Su mentalidad es firme: “Para seguir en la cima y ganar títulos, debemos tener ganas”, señaló. Consciente del bajón -imperdonable- de su equipo, sabe que deben empezar a cambiar la dinámica de cuajo. Si no, la temporada 2025-26 puede ser un auténtico fracaso. Más tarde, Giuseppe Marotta explicó las palabras del delantero argentino: "Lautaro hablaba de Hakan Çalhanoğlu. Hablaré con Hakan y, si quiere irse, no habrá ningún problema", reconocía.

Calhanoglu marca los tempos en el Inter / X

Por lo tanto, más problemas para el Inter, que puede perder a uno de sus pilares. El centrocampista turco, por su talento, disparo, sentido táctico y capacidad defensiva, era uno de los intocables de Inzaghi en la medular. De abandonar Milán, Chivu tendrá que sacarse un as de debajo de la manga.