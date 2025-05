El Inter gana con diez suplentes y ya espera al Barça

Llegados a semifinales, vamos con todo a por la Champions, habrá pensado Simone Inzaghi. El Inter de Milán, como el Barça, ha llegado justo a nivel físico a este último tramo de temporada. No obstante, mientras los culés mantienen intacto el sueño del triplete -tras celebrar la Copa del Rey contra el Madrid y seguir en lo más alto de la Liga-, los italianos dijeron adiós al liderato de la Serie A tras perder ante el Bolonia (1-0) y la Roma (0-1). Además, cayeron en semifinales de Coppa de Italia ante el AC Milan.

A la estela del Nápoles, que no falló en su visita a Lecce (0-1), el Inter no podía permitirse tropezar en casa ante un Hellas Verona aún sin la permanencia asegurada. Inzaghi, que lamentó la baja de Lautaro Martínez en Montjuïc -duelo en el que finalmente participó Marcus Thuram, pero no Benjamin Pavard, sustituido por el alemán Yan Bisseck-, optó por dar descanso a sus titulares para que lleguen frescos a la vuelta contra el Barça, este martes 6 de mayo en el Giuseppe Meazza.

Por suerte para el técnico italiano, que decidió apostarlo todo al Barça, el Inter cumplió por la mínima ante el Hellas Verona (1-0) y sigue metido de lleno en la pelea por un Scudetto que se alejó con los últimos tropiezos. Los suplentes dieron la cara en un partido trampa, y permiten a Inzaghi mirar con total ambición a Europa.

Diez cambios respecto a Montjuïc

Con Josep Martínez bajo palos; Carlos Augusto, De Vrij y Bisseck en la defensa de tres; Zalewski y Darmian en los carriles; Asllani, Zielinski y Frattesi en el centro del campo; y Correa y Arnautovic en punta, el Inter salió a por tres puntos vitales. En total, diez cambios respecto a Montjuïc. Solo repitió Bisseck, el encargado de ‘hacer de’ Pavard.

El partido arrancó muy de cara para los de Inzaghi, que a los siete minutos ya mandaban en el marcador tras un penalti transformado con clase por Asllani. Sin Çalhanoğlu, sancionado (aunque difícilmente habría sido titular con la Champions en mente), el albanés asumió la responsabilidad desde los once metros con mucha personalidad.

Asllani celebra su gol de penalti contra el Hellas Verona / Spada/LaPresse / LAP

Tras el descanso, el Inter controló el partido sin generar demasiado peligro. Tampoco el Hellas Verona pudo inquietar a Josep Martínez. Superado el minuto 70, Di Marco y Mkhitaryan, titulares ante el Barça, entraron por Bisseck y Zielinski, respectivamente. Pese a gobernar el marcador por un solo gol, el equipo transmitía una tranquilidad importante, jugando con un once completamente suplente.

Un gol, tres puntos

Taremi, en el 77', sustituyó a Arnautovic, y Acerbi, titular en Montjuïc, en el 84', también tuvo minutos al relevar a Zalewski. El italiano se colocó en el centro de la defensa de tres. Los últimos minutos transcurrieron sin sobresaltos, una noticia excelente para un Inter que supo rentabilizar al máximo el tempranero gol de penalti.

Con el triunfo, el Inter le aguanta el pulso al Nápoles y se mantiene en la segunda plaza de la Serie A con 74 puntos, a tres del equipo entrenado por Antonio Conte. Pero más allá de la clasificación, Inzaghi puede sonreír: victoria sin lesiones, sin apenas desgaste y ya puede pensar tranquilamente en el Barça.