¡El Como no inscribe a Varane en la Serie A!

Habrá buenas y malas rachas en el fútbol, en eso estaremos de acuerdo. Sin embargo, hay ciertos futbolistas que, por un motivo u otro, no consiguen levantar cabeza. A Raphaël Varane no le están saliendo las cosas. Su carrera lleva varios meses sufriendo una serie de infortunios, y parecía que Como sería el lugar ideal para volver a recuperar sensaciones sobre el césped. En definitiva, resurgir de sus cenizas.

Era el fichaje estrella de Cesc Fàbregas. Su incoporación parecía una utopía. Pero el de Arenys de Mar logró convencer al galo, que se encontraba sin equipo, tras terminar contrato con el Manchester United el pasado 30 de junio. Llegaba, pues, para dar un salto enorme de calidad a línea defensiva y a la plantilla en general.

UN DEBUT ACCIDENTADO

Desafortunadamente para él, tardó demasiado poco en caer lesionado. Para ser exactos, tuvo que abandonar el terreno de juego superados los veinte primeros minutos de su debut. Firmó el 28 de julio, y un par de semanas después, el 11 de agosto, se estrenaba con el Como en la Coppa.

¡Varane se lesiona a los veinte minutos en su debut con el Como! / DAZN

Emparejado con Federico Barba en el eje, apenas duró veinte minutos sobre el césped. Los de Cesc Fàbregas no lograron doblegar a la Sampdoria en la tanda de penaltis y se despidieron de la competición copera en primera ronda.

Parecía que la lesión no sería grave. No había por qué alarmarse. No pudo vestirse de corto en el reedebut del Como en la Serie A, que terminó en derrota ante la Juventus (3-0), ni en el Sardegna Arena, donde Patrick Cutrone rescató el primer punto de la temporada.

Serie A - Cagliari Calcio vs Como 1907 / EFE

SU FUTURO PODRÍA PELIGRAR

Ahora bien, todo indica que la lesión es mucho más grave de lo que apuntaba en un principio. De hecho, el club optó por no incluirle en la lista de inscritos para competir en la Serie A, tal y como informó Fabrizio Romano. Su situación preocupa a tales niveles que la entidad se estaría planteando rescindirle el contrato. Firmó hasta 2026, con opción a una temporada más, pero su lesión podría cambiarlo todo.

Raphaël Varane, 30 años / EFE

Como decíamos, Varane no ha tenido suerte con las lesiones. Estuvo parte de la temporada pasada y de las dos anteriores en la enfermería y, por si fuera poco, reveló a principios de año en una entrevista con 'L' Équipe' que había sufrido conmociones cerebrales a lo largo de su carrera. De hecho, justifica que su pobre actuación ante el Manchester City en 2020 estuvo relacionada con estos síntomas.