Iker Bravo: "Me veo en el próximo Mundial con Lamine y Nico"

Iker Bravo, flamante fichaje del Udinese, pronunció sus primeras palabras como nuevo futbolista del cuadro italiano. El delantero, de 19 años, que ya ha pasado por equipos de la entidad del Barça, Bayer Leverkusen o Real Madrid, vaticinó grandes logros.

El Udinese abonó 10 millones de euros al Bayer Leverkusen, que se guarda el 50% de una futura venta, para hacerse con sus servicios de manera permanente. Una apuesta de futuro (firma hasta el 30 de junio de 2028) que reconoció en su presentación que el cuadro italiano fue su primera opción. "Antes de la Eurocopa ya había decidido. Creo que Udinese es el sitio perfecto para crecer y mejorar", señaló.

El Udinese es el club perfecto para crecer Iker Bravo — Delantero del Udinese

Esta será su primera temporada en la máxima élite. Tras solo sumar 11 minutos de juego en una gran liga (en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen), Iker Bravo tendrá que demostrar su valía en el Calcio. “Es mi primera temporada aquí, sé que tendré que trabajar muy duro. Quiero estar a disposición aunque sea por pocos minutos, echar una mano con todo lo que pueda. Fui feliz por el interés desde el primer momento. He visto a Di Natale hacer historia, pero también a De Paul, Cuadrado y muchos talentos pasar por aquí. Tengo muchas ganas de aprender”, afirmó.

Iker Bravo, jugador del Udinese / @Udinese

Su objetivo, entonces, es apoyar al equipo de la manera que sea y aprender de los mejores. Uno de ellos, Gerard Deulofeu. “Lo conozco desde la Masía, era una referencia para mí. Hablamos estos días y espero que pueda volver a estar disponible pronto”, aseguró sobre el catalán.

También puede coincidir con Alexis Sánchez, que podría regresar a la que fue su casa ante de firmar por el Barça: “Le veía jugar cuando era niño. Si llega, tendré cerca un gran campeón y además hablamos el mismo idioma. Podría aprender como una esponja a su lado”, dijo sobre la posibilidad de compartir vestuario con el chileno.

El Madrid tomó su decisión y yo estoy feliz aquí Iker Bravo — Delantero del Udinese

El Real Madrid no ha visto ni un solo euro de la operación. Los blancos no ejercieron la opción de compra que tenían sobre él. “No pasó nada, no es un problema que hayan decidido no ejecutar la opción de compra. Es un gran club, con los mejores jugadores del mundo, tomaron su decisión y yo estoy feliz aquí”, explicó.

Iker Bravo, en su presentación como jugador del Udinese / 'X'

Finalmente, preguntado por sus expectativas de futuro, Bravo apuntó alto. “Me veo al mejor nivel en un par de años, quizás ya en el Mundial con Nico y Lamine”. ¿Conseguirá consolidarse como un gran delantero en el Calcio?