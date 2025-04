El hijo de Pirlo, implicado en la red de apuestas ilegales: "Es uno de los nuestros"

Un nuevo caso relacionado con apuestas deportivas online sacudió al fútbol italiano hace unos días. Los teléfonos incautados a Sandro Tonali y Nicolò Fagioli destaparon la manta. Se trata de una nueva investigación que involucra a doce futbolistas de la Serie A por apostar en plataformas ilegales de apuestas en línea entre diciembre de 2021 y octubre de 2023.

Futbolistas de primer nivel fueron los señalados en la trama de apuestas: Alessandro Florenzi, del Milan, Nicolò Zaniolo, en su etapa en la Roma o Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes y Ángel Di María, en la Juventus. Y el último nombre en aparecer ha sido el del hijo de Andrea Pirlo, Nicolo Pirlo, aún desconocido en el mundo del fútbol.

El hijo de la leyenda italiana apostó, junto a varios futbolistas de élite, en plataformas ilegales gestionadas por dos italianos. Nicolo Pirlo no forma parte del grupo de investigados, sin embargo su nombre sí aparece en los documentos de la Fiscalía de Milán que medios italianos revelaron este domingo.

"Es uno de los nuestros"

El nombre del hijo de Pirlo aparece en una conversación entre Nicolo Fagioli (Fiorentina) y el colegiado Pietro Marinoni, que eran dos de los responsables de reclutar a nuevos clientes para la red de apuestas ilegales.

"Aquí delante tengo a Pirlo (Nicolo). Mientras comíamos, él mismo me dijo que entró (en las plataformas ilegales)". Ese es el mensaje que puede escucharse en la conversación entre Fagioli y Marinoni. "Me dice (Pirlo) que no dormía por la noche. Solía apostar a la NBA, en los rebotes, y siempre fallaba alguno", añade Fagioli. "Es uno de los nuestros", le responde el árbitro.

Según se revela, fue su padre Andrea Pirlo quien le descubrió: "Su padre le pilló. Y le bloqueó las cuentas hasta que cumplió 18 años. Pero acumular 30k (30 mil euros) de deuda a los 17 es bastante preocupante", comentó Fagioli.