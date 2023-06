El Hellas Verona se mantiene en la Serie A al ganar el 'spareggio'

Con esta victoria, el Hellas Verona sigue un año más en la Serie A y el Spezia desciende a la Serie B Ampadu marcó para el Spezia, y Faraoni y Ngonge (x2), lo hicieron para el Hellas Verona

El Hellas Verona se queda en la Serie A una temporada más tras ganar el 'spareggio' al Spezia (1-3). Este sistema, que implantó de nuevo este año la liga italiana (ya se usó de 1929 a 2005) y que define una posición que está empatada a puntos, con algo en juego, con un partido en una sede neutral, envió al Spezia a la Serie B.

FICHA TÉCNICA Serie A SPE 1 ________________ 3 VER ALINEACIONES Spezia Dragowski; Wisniewski (Verde, 53'), Ampadu, Nikolaou; Ferrer (Agudelo, 84'), Zurkowski (Kovalenko, 65'), Esposito (Cipot, 84'), Bourabia, Reca; Shomurodov y N'zola. Hellas Verona Montipó; Magnani, Hien, Dawidowicz (Cabal, 53'); Tameze, Seulemana; Faraoni, Ngonge (Terraciano, 76'), Lazovic (Verdi, 59'), Depaoli; Djuric (Gaich, 76'). Goles 0-1 M.5 Faraoni. 1-1 M.15 Ampadu. 1-2 M.26 Ngonge. 1-3 M.38 Ngonge. Árbitro D. Orsato. T.A: Reca (71') y Esposito (77') / Hien (14'), Depaoli (28'), Dawidowicz (32'), Montipó (66'), Ngonge (70'). T.R: Faraoni (68'). Incidencias Mapei Stadium (21.500 espectadores).

La primera parte no tuvo color. El Hellas Verona salió muy enchufado y nada más empezar abrió la lata con un gol de Faraoni, con la ayuda de Ampadu, que no acierta a despejar. No se vino abajo el Spezia pese a ese primer mazazo, y el propio Ampadu hizo la igualada al cuarto de hora de partido. El galés recogió un rechace en la frontal, disparó de primeras y tras tocar en un rival, se fue a la escuadra.

Parecía que el empate espolearía a los de Semplici pero todo lo contrario. Ngonge entró en juego y con un doblete dejó el partido visto para sentencia. El conjunto de Zaffaroni, que tenía mejor gol average global, no había marcado tres goles en toda la temporada, y lo consiguió en solo media parte, en el partido más importante de la temporada.

La segunda parte empezó mucho más tranquila, pero en una jugada aislada, Faraoni salvó con la mano un gol cantado y el colegiado le mostró al roja directa y decretó penalti. La eliminatoria se ponía patas arriba con el posible 2-3 y 20 minutos por delante con superioridad, pero Montipó le adivinó el tiro a Nzola.

No se vino abajo el Spezia, que siguió intentándolo, pero se encontró con un Montipó muy insipirado que fue el héroe de su equipo, que estará un año más en la Serie A.