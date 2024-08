El gran dilema de Paulo Dybala

Paulo Dybala es uno de los grandes nombres de este tramo final de mercado. El jugador argentino ha recibido una oferta muy tentadora de Arabia y su futuro en la Roma depende de un hilo. Los petrodólares son muy tentadores, pero 'La Joya' aún tiene ansias de seguir jugando en la máxima élite.

Es indiscutible que Paulo Dybala es el jugador más importante de la Roma. Con 30 años, el argentino sigue siendo un jugador diferencial, liderando a su equipo cuando más lo necesita. Pero es cierto que la pasada campaña en la capital italiana fue más que complicada para el jugador.

En clave Roma, las lesiones lastraron su regularidad y le impidió jugar todos los partidos. Estas molestias demostraron lo importante que es el jugador para su equipo. Los encuentros en los que no estuvo disponible, su equipo lo notó en exceso. Sus registros avalan que 'La Joya' es un jugador determinante: 16 goles y 10 asistencias, siendo una temporada en la que no encontró su mejor nivel. Pero su peor momento llegó durante el verano. El mediapunta no fue convocado para la Copa América, siendo uno de los grandes descartes de Scaloni.

Ahora, su situación puede dar un giro radical. El argentino ha recibido una estratosférica oferta del fútbol Saudí. El Al-Qadsiah le ha ofrecido a Dybala un contrato por 3 años y 20 millones de euros por temporada. El club, además, deberá pagar la cláusula del jugador, que ha ascendido recientemente a 15 millones.

¿FIN A LA MÁXIMA ÉLITE?

Tras la oferta, el balón está en el tejado tanto de la Roma, como de Dybala. Por parte de la Roma, veremos si apretará al jugador para que se quede o, por otro lado, le dejará ir para ahorrarse el mayor salario de la plantilla. Mientras que, el jugador, debe decidir si preferir los petrodólares o seguir compitiendo en la máxima élite. El jugador es consciente de que, al poner rumbo a Arabia, su vida deportiva ya no será la misma. 'La Joya' es sabedora de esta situación, y desde Italia apuntan a que aún no tiene una decisión clara. El argentino tenía el sueño de volver a jugar con su selección, pero en caso de que iniciara una aventura en la exótica liga, no volvería a disputar una competición internacional con su país.

Se esperan días claves para el futuro de Dybala. El jugador deberá dar una respuesta lo antes posible para que, en caso de que salga del club, la Roma tenga tiempo para buscarle un sustituto.