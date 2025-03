¡Un gesto conmovedor! Kyle Walker suplicó al árbitro la no expulsión de Dele Alli

Imágenes que nos deja este bello e impredecible deporte. San Siro tendría el placer de presenciar el retorno de Dele Alli a los terrenos de juego, que desde el pasado mes de febrero de 2023 no se había podido sentir futbolista. La última vez que vimos al inglés vestido de corto fue con la camiseta del Besiktas, después de que le viéramos defender los colores de Everton y, sobre todo, Tottenham. Y, después de sufrir tal calvario durante casi dos años, apareció Cesc Fàbregas al rescate: "No quiero hablar demasiado de esto, pero quizás exista la posibilidad de que Dele comience a entrenar con nosotros después de Navidad. Sería para ayudarle a ponerse en forma y nada más, por el momento”, desveló el de Arenys de Mar en diciembre.

Tras un breve periodo de adaptación le llegaría, al fin, su gran oportunidad: su reedebut como futbolista. Cinco minutos después de que Reijnders le diera la vuelta al marcador, Cesc decidió dar entrada a un Dele Alli que sustituiría al goleador Da Cunha, para ubicarse en la sala de máquinas, en búsqueda de la épica en San Siro. Minuto 81 y poco más de diez minutos para dejar destellos de su calidad sobre el césped, pero nada saldría según lo previsto.

En un intento de recuperar la posesión, realizó una entrada muy tardía sobre Loftus-Cheek cuando el encuentro estaba a punto de entrar en el tiempo de descuento. Vio la amarilla. Sus tacos impactaron en la parte posterior de la pierna del exfutbolista del Chelsea, que se retorcía de dolor.

Matteo Marchetti fue llamado por el VAR para revisar la acción en el monitor y, después de analizar tal entrada, decidió cambiar el color de la tarjeta, que derivaría en su expulsión tras poco menos de diez minutos sobre el césped... y más de dos años sin sentirse futbolista. Una decisión que desató la furia en el banquillo del Como, viendo también Cesc la roja directa.

Pero no fue la expulsión en sí el momento que llamó la atención del espectador, sino la reacción de Kyle Walker, cedido en el Milan hasta final de curso y excompañero de Alli en el Tottenham, a quien se le vio rogarle al árbitro que no expulsara al futbolista con quien compartió vestuario en Londres. Las reacciones en 'X' no tardaron en llegar: "Lo siento por Dele, el hombre ha pasado por tanta mierda y ahora esto" o "Incluso Walker decía que no le dieran la roja. Eso es realmente desgarrador", escribieron algunos.