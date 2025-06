Gattuso: "Mi objetivo es llevar a Italia al Mundial"

El italiano Gennaro Gattuso, nuevo seleccionador de Italia, desveló este jueves que ocupar el cargo de líder de la 'Azzurra' es un "sueño hecho realidad" para el que espera estar a la altura con un gran y único objetivo en mente: "Llegar al Mundial 2026".

"Es un sueño que se ha hecho realidad", declaró la leyenda del Milan y campeón del Mundo 2006, en su presentación como nuevo seleccionador italiano. 'Rino' heredó el banquillo de Luciano Spalletti, despedido el pasado 8 de junio tras encajar una goleada ante Noruega (3-0) que complica las opciones de la 'Azzurra' de acudir de manera directa al Mundial, cita que Italia no juega desde 2014.

"Espero estar a la altura del cargo. No es fácil, pero en la vida hay pocas cosas fáciles. Sabemos que hay que trabajar tanto", comentó. "Se dice mucho últimamente que no tenemos talento, pero yo creo que sí lo tenemos. Y espero demostrarlo. El objetivo es llevar a Italia al Mundial. Para nosotros, para el país, es fundamental", añadió.

Entusiasmo y positivismo

El camino a seguir para el nuevo seleccionador es evidente: "En mi cabeza está claro lo que hay que hacer. Reencontrar el entusiasmo y no pensar en negativo. Tenemos que crear una familia. La técnica y la táctica pasan a un segundo plano ahora. La camiseta de Italia pesa, pero no tenemos que tener miedo".

Gattuso, recordado siempre por su garra e intensidad como futbolista, quiso alejarse de ese estereotipo que ahora no corresponde con su estilo como técnico. "Se ha dicho mucho de mí. Mi figura como jugador todavía pesa. Que corría, gritaba... Pero como entrenador es diferente. De hecho, ahora un jugador como yo, que armaba tanto jaleo... en mi equipo no jugaría", advirtió entre risas.

"Tengo claro el fútbol que me gusta. En los últimos años ha cambiado mucho. Hay que entrar en la cabeza de los jugadores, que aunque son más profesionales que en mi época les cuesta más hacer grupo", indicó. El exentrenador del Valencia, Nápoles o Milan, habló también de Francesco Acerbi (Inter), que rechazó recientemente la llamada de la selección italiana.

Puerta abierta

"No tengo nada contra Acerbi, que demuestra mucho cada día y es un jugador muy valioso. Tengo respeto y estima por él. Pero me he puesto en contacto con varios jugadores más jóvenes. Veremos en el futuro qué pasa", dijo. Aunque aseguró que las puertas de la selección están abiertas para todos: "He llamado 35 jugadores en las últimas horas. Las puertas de la selección están abiertas para todos".

'Rino' no tiene mucho tiempo para poder hacer cambios: "He hablado también con Spalletti. Es un maestro, mastica fútbol desde hace mucho y cada año hace cosas nuevas. Tengo que ver qué hacer, pero el trabajo de Spalletti es increíble. Muchos cambios no puedo hacer porque queda poco tiempo".

Gravina y Buffon, confiados

El presidente de la Federación Italiana (FIGC), Gabriele Gravina, destacó del nuevo seleccionador su rápida disposición: "Estoy convencido de que será el hombre de los resultados". "No dudó en aceptar. Ha querido anteponer el 'nosotros' al 'yo'. Me ha dicho que ninguno gana individualmente y que al mundial se va todos juntos. Conoce la presión de los jugadores y la presión mediática", añadió.

Y Gianluigi Buffon, jefe de delegación de la selección italiana, ensalzó en cambio su capacidad como entrenador. "Con la 'Juve' teníamos gran dificultad contra los equipos entrenados por Gattuso. Se veía mucho trabajo en esos equipos, en el Milan o el Nápoles. Es un señor que entrena desde hace 12 años, que tiene experiencia en Europa y eso quiere decir que ha expresado el deseo de evolucionar, de profundizar en este deporte", dijo.

El debut de Gattuso será el próximo 5 de septiembre ante Estonia, en la primera de las 6 finales que restan a Italia, en las que necesita ganar y golear para mantener opciones de clasificar directamente al Mundial. En caso contrario, tendrá que pelear por la repesca.