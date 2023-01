La Fiorentina se cansa de Jovic y quiere que salga

Según 'La Gazzetta', el técnico de la Fiorentina se ha cansado de la actitud del serbio y podría buscarle una salida A sus 25 años, el multimillonario fichaje del Real Madrid tampoco está convenciendo en la entidad toscana

Luka Jovic sigue acumulando fracasos. En Italia, 'La Gazzetta dello Sport' afirma que la Fiorentina se plantea la salida inminente del ariete serbio, uno de los grandes fracasos del Real Madrid en los últimos años.

Según el prestigioso diario de páginas rosas, el técnico de la 'Fiore', Vincenzo Italiano, está “enfadado” con el delantero centro, a tal nivel que ha solicitado a los responsables de la entidad que Jovic deje el equipo, a ser posible en este mismo mercado de invierno.

La cuestión es que esa salida del balcánico es prácticamente imposible, ya que el sueldo de Luka Jovic es muy alto, en torno a los tres millones de euros. La venta del serbio no sería la mejor solución para el club viola, ya que el 50 por ciento de lo que sumase por esa operación se lo quedaría el Real Madrid.

Además, Italiano quiere disponer de un recambio de garantías en delantera para cubrir la vacante del serbio, lo que tampoco es fácil. Desde el club italiano lo ven muy complicado que se resuelva el ‘caso Jovic’. Aunque se va a intentar llevar a cabo.

A sus 25 años, Jovic suma en la Fiorentina otro fracaso tras su grisácea estancia en el Bernabéu, a donde llegó por más de 60 millones de euros.

Sin ser titular indiscutible, Jovic ha tenido más minutos en Florencia que en Concha Espina, pero su actitud no convence al cuerpo técnico y sus números no llegan a convencer. Tres dianas en 16 encuentros del calcio no satisfacen a Vincenzo Italiano, si bien en Europa ha marcado cuatro goles en seis partidos.