Fiestón del Inter en Milán

El Inter de Milán ganó su vigésimo 'Scudetto' ante el eterno rival. Le endosó un 1-2 al AC Milan, su gran enemigo, en San Siro. Ganaron la Liga en Milán, en 'casa', y no quedaba otra que celebrarlo por todo lo alto.

Fue pitar el árbitro y media Milán explotó de alegría, la mitad 'nerazurri', para ser exactos. Los seguidores del Inter tomaron la ciudad para celebrar un 'Scudetto' histórico conseguido ante el eterno rival.

Simone Inzaghi, en la rueda de prensa posterior al choque, ya había visto imágenes de aficionados interistas en el mítico Duomo de Milán: "Va a ser una fiesta larga, ya hay muchísima gente allí por lo que he visto", aseguraba el técnico italiano. Solo habían pasado escasos minutos desde que el Inter era matemáticamente campeón.

NI LA LLUVIA FRENÓ LA FIESTA

En Milán dejó de existir el rojo. Solo había azul y negro. Ni la lluvia frenó la celebración de los 'nerazurri'. Comenzó entonces un peregrinaje desde el estadio hasta el Duomo, al ritmo de los cánticos que gritaban los aficionados del Inter.

Los aficionados del Inter celebran la Liga / EFE

Fuegos artificiales, bengalas, bufandas, banderas... Unas 15.000 personas se citaron en el Duomo de Milán, emblemática plaza de la ciudad, a partir de la media noche, según datos de la Jefatura de Policía milanesa, a una fiesta que ni el sol iba a detener.

A los aficionados del Inter no les importó que fuera lunes o que hiciera un tiempo invernal de 6 grados, con lluvia incluida. Tocaba celebrar en el Duomo y nada iba a parar esa fiesta. Los jugadores se unirán a la fiesta este martes, siempre que el tiempo lo permita, con un autobús descubierto que recorrerá la ciudad y llegará, cómo no podía ser de otra manera, a un Duomo que no dormirá en varios días.

SIN ALTERCADOS GRAVES

Por suerte no hubo altercados graves. El momento con más aficionados juntos en la plaza se saldó sin heridos ni peleas. Tampoco hubo lío en los alrededores de San Siro, donde iban a coincidir aficionados de ambos equipos.

Lo que sí que hubo es ruido, mucho. En el metro, en la calle (con coches pitando constantemente), con los fuegos artificiales.... En definitiva, mucha fiesta en una noche inolvidable para el Inter, que volverá a celebrar en unas horas con los héroes del 'Scudetto', del vigésimo, de la segunda estrella.