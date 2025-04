El fichaje de McTominay, una cuestión de tomates: "Madre mía, es todo increíble"

Cambiar Nápoles por Manchester es como pasar de veranear en un camping a relajarse en un resort de cinco estrellas. De la fría catedral cercana a Shambles Square al calor de la Via Tribunali y el altar del Diego en el Quartieri Spagnoli hay un trecho. "Hubo una atracción instantánea", confiesa Scott McTominay en una entrevista a 'The Athletic' al recordar la primera llamada de Antonio Conte cuando todavía era futbolista del Manchester United. No lo dudó ni un momento.

Nacido en Lancaster - una ciudad al noroeste de Inglaterra - pero internacional con Escocia, el gigante de 193 cm abandonó el Manchester United el pasado verano por 30 millones de euros después de toda una vida en el club. Entró en la academia a los cinco años, y se marchó a los 27. Ocho meses después de su llegada a Nápoles, Scott McTominay se ha ganado el apodo de 'Braveheart' y está enamorado hasta las trancas del club, la ciudad y su cultura.

Cómo no va a estar encantado si el bueno de Scott ha cambiado el pudding o el pastel de carne por la pizza y el cuoppo di mare. Su fichaje, de hecho, no solo tuvo que ver con la motivación de sumarse a un proyecto deportivo más atractivo: "El tema estaba difícil en Manchester. No sabía lo que estaba pasando exactamente. Y sabes instantaniamente lo que significa Nápoles, la pasión de sus aficionados y la calidad de la liga", explica. Conte estaba fichando a un líder, algo que nunca supieron ver en Old Trafford.

TOMATES, RISOTTO, ZUCCHINI... Y FÚTBOL

Al igual que todos, cuando a McTominay se le viene la gastronomía italiana a la mente se le ilumina el rostro. "Madre mía, los tomates. Antes nunca los comía. Solo son agua roja. Aquí, realmente saben a tomates. Ahora los como de aperitivo, todas las verduras y las frutas. Es increíble", confiesa en la entrevista tras deshacerse en elogios hacia la cultura del país.

Scott McTominay, fichaje del Nápoles para la temporada 2024-25 / @sscnapoli

Billy Gilmour, compañero en el Nápoles, es el segundo escocés de la plantilla. Como Scott, llegó al equipo el pasado verano procedente de la Premier League, viven muy cerca el uno del otro y comparten el servicio de un chef privado, Mario. A ninguno de los dos les ha dado tiempo a arrepentirse de su marcha de Chelsea o Manchester United, porque Nápoles les ha acogido con los brazos abiertos y seguramente sean los dos escoceses más felices de toda la ciudad.

En lo futbolistíco, el ex de los 'Red Devils' ha caído de pie en el Stadio Diego Armando Maradona. Ya es el jugador con más kilómetros recorridos de media de toda la Serie A (11,71 km), y se ha perdido solo 25 minutos desde la jornada 5. No ha perdido ni mucho menos el olfato goleador, y así lo corroboran los números: suma 7 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada.

LOS DRAMAS DEL MANCHESTER UNITED

El día de su marcha, muchos aficionados del club lamentaron la pérdida de uno de los mayores talentos de su cantera y un líder colosal a los 27 años. Scott tuvo que lidiar con la competencia de jugadores como Pogba, Eriksen o Casemiro. Todos ellos con un mayor cartel pero con un rendimiento evidentemente inferior al del escocés. "Con 20 años, no puedes llamar a la puerta del entrenador y decirle que esperas jugar de número 8 por delante de Paul Pogba. No es realista. En las últimas temporadas, empecé a llegar más al área, a marcar más goles, y el año pasado fue mi mejor año.

McTominay y Onana, claves en el pase de los red devils hacia semis de la FA Cup / Dave Thompson

"Siempre fichaban a alguien que no era necesariamente lo que la gente esperaba que fuera. Tuve la suerte de jugar 250 partidos, de ganar la Carabao Cup y la FA Cup, pero quería ganar más". El motivo de su marcha está claro: una ambición que no se corresponde con la situación actual del Manchester United. No hay más que ver cómo le ha ido a los de Amorim sin McTominay, firmando una de las peores temporadas de su historia reciente.

Ahora acude a clases de italiano dos veces por semana y define la ciudad de Nápoles como "increíble". "Siempre había querido aprender un nuevo idioma. Tenemos que demostrar que nos preocupamos por adaptarnos a su cultura, no solo por jugar". Se siente como en casa y es un ejemplo magnífico de lo que debería hacer cualquier futbolista extranjero por un club tan grande.