Fàbregas estalla: "La culpa es del VAR"

El Como de Cesc Fàbregas es el equipo que más se ha reforzado en este mercado invernal en la Serie A, con hasta nueve nombres nuevos, el club intenta reconducir la situación en este segundo tramo liguero en el que el objetivo es la salvación. Por el momento, esa meta está algo lejos de cumplirse, y esta jornada de liga el conjunto lombardo firmó su tercera derrota consecutiva tras caer contra la Juventus con un final discutido.

Los 'bianconeri', liderados por un acertado Kolo Muani se impusieron por 1-2, con un penalti transformado en el 88'. A ese jarro de agua fría se le añadió también la jugada polémica del partido, con una posible falta dentro del área no pitada para los locales. Para el Como, Gatti rozó con la mano un balón lo suficiente para que Douvikas no pudiera conectar un trallazo que hubiera supuesto el empate.

Tras el pitido final, el entrenador del Como, Cesc Fàbregas, no contuvo su enfado y mostró claramente su disconformidad con la acción. "No hay interpretación. Es un penalti muy claro", afirmó en las declaraciones postpartido. "Douvikas controla el balón con el pecho, el defensa lo toca con la mano y no le deja controlarlo para que se vaya delante del portero y tenga la oportunidad de ganar", analizó el técnico, afirmando que "hoy no me callaré, esto ya ha pasado demasiadas veces".

El catalán tenía preparada ya una lista con todas las decisiones atbitrales que, a su parecer, han perjudicado a su equipo. "Contra la Lazio Gigot entra duro sobre Nico Paz: no digo que sea roja, pero pierdo a un jugador por tres partidos y ni siquiera llega un pitido o una tarjeta amarilla. Contra el Milan una falta muy clara en el centro del campo: nada, córner y 1-1. Contra el Udinese Goldaniga no toca al jugador, segunda amarilla y expulsiones. Lo contrario sucede con Luca Pellegrini tras una falta a Diao", enumeró Fàbregas.

"Es suficiente, tengo que defender al Como , al club, a la ciudad. Sé que somos pequeños pero basta. El árbitro puede no verlo, pero esta jugada la debe ver el VAR porque de lo contrario me hará tener dudas. Dudas sobre cómo gestiona el partido el árbitro y el VAR", continuó.

"Llevo aquí dos años y medio, no he llegado ahora. No estoy atacando al fútbol italiano, estoy hablando del fútbol en general, porque estas cosas también pasan en Europa y en otras ligas. Pero o es penalti o no es penalti", zanjó al respecto.

Gatti responde

El protagonista de la acción, Federico Gatti, respondió a las declaraciones de Fàbregas. "¿Hice falta con la mano? No he vuelto a ver la acción pero me parece raro viniendo de un entrenador que ha jugado a un nivel tan alto... Ahora por cada medio toque se pita penalti. En el fútbol actual a los defensas se nos penaliza demasiado, ya no se puede hacer nada", reclamó el defensa neroazzurro.

"Si pitamos penaltis así dejamos de jugar. Sí, pongo la mano en el cuerpo del jugador pero si pitan penaltis así dejamos de jugar. Y lo digo aunque hubiera ocurrido al revés", zanjó al respecto.