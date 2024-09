El 'EuroComo' de Fàbregas sigue sin despegar

No ha sido un inicio fácil para el Como 1907 de Cesc Fàbregas. Su regreso a la máxima competición italiana está siendo más que complicado. Los italianos debutaban en la Serie A con la ilusión disparada, tras ser uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. Pero en el arranque liguero, se ha demostrado que Cesc aún tiene trabajo por delante.

Las expectativas que se generaron en torno al Como 1907 eran altas. Pepe Reina, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Nico Paz, Raphael Varane, Andrea Belotti... Eran algunos de los nombres que prometían ser protagonistas en el inicio liguero. Pero los planes de Fàbregas no están saliendo como se esperaba. El conjunto italiano, tras disputar las primeras tres jornadas, se encuentra colista en la tabla, sin haber sumado los tres puntos en ningún encuentro.

El último partido del Como 1907 fue una muestra más de lo que está sucediendo en este arranque de temporada. Ante el Udinese, los de Fàbregas mostraron una de cal y otra de arena. El planteamiento del equipo fue atrevido, llevando las riendas del partido, generando más peligro que el rival, pero, como sucedió en los anteriores partidos, no logró ser determinante en las áreas y se le volvieron a escapar los tres puntos. Cutrone no falló desde los once metros en los instantes finales del partido y desterró al Como a la posición de colista.

FÀBREGAS YA AVISÓ

Pese haberse disputado únicamente tres partidos, la situación del equipo peligra. Se encuentra último clasificado y sin haber logrado en ningún partido los tres puntos, sumando dos derrotas y un empate. "Quien piense que hemos venido para jugar Champions se equivoca", comentó el técnico en el estreno liguero ante la Juventus. Y así es. El equipo es totalmente nuevo y faltan jornadas para que Fàbregas logre dar con la tecla en una plantilla tan renovada. Además, pese a los nombres destacados que se han incorporado este verano, el Como 1907 es un recién ascendido, por lo que el objetivo principal en esta temporada debe ser lograr la permanencia en la máxima competición italiana.

Con el parón de selecciones, Fàbregas tendrá días de más para trabajar y pulir al equipo. Su próximo partido será en casa ante el Bolonia, una nueva prueba de fuego para poder despejar algunas alarmas que han empezado a sonar en la ciudad de Como.