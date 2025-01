El español despedido por presumir de su prótesis de pene se niega a abandonar la Lazio

El español Juan Bernabé, cetrero español que la Lazio despidió este lunes por mostrar imágenes de su implante de pene, se niega a abandonar su alojamiento en la ciudad deportiva del club, en el que vive desde hace quince años, hasta que no cicatrice su herida tras la intervención.

El adiestrador de Olympia, el águila símbolo del Lazio, vive en Formello desde hace quince años y este miércoles, después del despido, debía que abandonar su domicilio.

Sin embargo, el cetrero se refugió en un certificado médico para aferrarse a su domicilio, desde el que concedió una entrevista al diario 'Repubblica' arrepentido por lo que hizo y denunciando amenazas de muerte.

"Es cierto que querían echarme pero la herida de esta maravillosa operación que me hicieron todavía no estça curada. Estoy viviendo un infierno. La gente me insulta. Me amenazan de muerte. Tengo dos hijos, familia en España. No puedo apagar el teléfono. Hay enfado conmigo porque dicen que hice algo malo contra el Lazio y yo no quería hacer daño al club", explicó en el rotativo.

"Me equivoqué. Le pedí disculpas. Los que me conocen saben que soy una persona educada y antes del lunes también habrá una disculpa pública", añadió.

Las explicaciones del gaditano, de 56 años, no convencen ni a Claudio Lotito, presidente del Lazio; ni a la afición radical del club.

"Eyacular dos veces al día"

Las imágenes de su pene erecto recién operado y sus numerosas entrevistas explicando que buscaba dar "ejemplo y coraje" a los hombres en un tema tabú y que necesitaba también "eyacular dos veces al día" no fueron bien recibidas por el mundo 'lazial'.

De hecho, la 'Curva Nord', nombre que recibe la afición radical del Lazio, emitió un comunicado: "No podemos aceptar las imágenes repugnantes que tuvimos que ver. Le instamos a que no se atreva a volver a poner un pie en la curva Norte".

También Lotito, que ya dejó clara su postura este martes con unas declaraciones contundentes, volvió a la carga este miércoles en 'Radio 24'.

"El cetrero no debería haber hecho estas cosas porque es alguien que va a colegios donde hay niños de 9-10 años. Si eres cetrero y llevas un águila, no vas por ahí diciendo que tienes que eyacular dos veces al día. Si no, no representas al Lazio", atizó.

"Ya encontrará otro sitio donde estar", dijo sobre la noticia de que Bernabé no abandonó su hogar en Formello.

"Cada uno es responsable de sus actos. No soy yo quien puede decidir. Si no tiene ciertas capacidades, entonces debe estar internado", señaló.

El médico, también señalado

Además, el mandatario y senador italiano cargó contra el médico que le hizo la operación, también asociado al Lazio y también ya fuera de todo tipo de relación con el club.

"Yo creo que incluso le hizo la operación gratis para darse publicidad. Me dicen que ha habido muchas peticiones para hacer la misma operación. Esto es el Lazio. Llevo 20 años intentando aclarar una serie de situaciones políticas, didácticas y moralizantes del fútbol", sentenció Lotito.