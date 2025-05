El escaparate de Keita Balde

Fue realmente de los más felices sobre el terreno de juego. El que cambió el partido y el que más sonrió con el brazalete de capitán en el brazo. Keita Balde disfrutó del fútbol sobre el césped del Estadi Johan Cruyff en el Catalunya - Costa Rica de este miércoles, un partido que le sirvió de escaparate para un mercado de verano en el que tiene en juego su futuro.

Actualmente, Keita Balde tiene contrato con el AC Monza hasta este 30 de junio de 2025, y aún no ha firmado su renovación teniendo en cuenta las circunstancias del club, descendido a la Serie B esta misma temporada.

En declaraciones recientes a Alfonso Sciascia, Balde afirmó que "me encanta Italia, como España o Senegal, pero este es el país que me adoptó. Me siento bien aquí y me gustaría seguir jugando aquí. ¿En el Monza también en la Serie B? Ya veremos, seguramente en los próximos días tendremos la oportunidad de hablar y negociar un acuerdo".

"En Monza trabaja gente ambiciosa que quiere estar en lo más alto, lo cual es una buena señal y eso es importante. Estoy feliz aquí, tengo todo lo que necesito, estoy tranquilo, ya veremos", añadía en otras declaraciones a Sportmediaset".

"Llegué último y ya tener esta consideración es bueno", agregó sobre la posibilidad de construir un equipo en Monza alrededor de él. "Me gusta lo que he hecho hasta ahora, me siento bien aquí y para mí no hay problemas”.

Tras abandonar el FC Barcelona en época cadete, Keita Balde ha pasado por equipos como Lazio, Mónaco, Inter Milan, Sampdoria, Cagliari, Spartak de Moscú, RCD Espanyol y Sivasspor.