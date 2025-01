¡El entrenador y el capitán del Milan, separados para evitar que se pegaran!

La agónica victoria del Milan ante el Parma con dos goles pasado el minuto 92, no se convirtió en alegría absoluta para la parroquia rossonera. Como mínimo, no para su entrenador y su capitán, que tuvieron que ser separados tras el pitido final para no llegar a las manos.

Algo no debió gustarle nada a Sergio Conceiçao, que nada más acabar el partido saltó directo a buscar a su jugador Davide Calabria, capitán del equipo, para recriminarle algo. No se quedó corto el jugador, que lejos de intentar calmar la situación respondió, creando una situación de lo más tensa.

Los compañeros del equipo y del staff tuvieron que separar a ambos, para que no llegaran a pegarse. La situación estaba de lo más tensa, pese a la épica victoria conseguida.

LOCURA EN EL PARTIDO

A este Milan parece quedarle solo la épica. Es a lo único a lo que se agarra para mantenerse a flote. Lo hizo en la Supercopa de Italia y acabó ganando. Y ahora ante el Parma con un arreón final después de ponerse por debajo en el minuto 80 del partido.

Tijjani Reijnders primero y Samu Chukwueze después, en un intervalo de apenas 3 minutos entre el 92 y el 95, desataron la euforia y acercaron a su equipo a las plazas de Liga de Campeones.