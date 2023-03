El drama de la Juventus continúa

En el club turinés se acumulan las dificultades y contratiempos, en la que parece una temporada destinada a ser catastrófica El último caso, Paulo Dybala que ha expresado su malestar con la entidad italiana

Ahora, ha sido turno para un indignado Paulo Dybala que ha expresado su malestar con la entidad italiana. El atacante arhentino ha denunciado en la investigación Prisma que abrió la Fiscalía Italiana para abordar las infracciones económicas del equipo turinés, "no recuerdo cuándo la Juve me pagó el último sueldo, pero sé muy bien que todavía me debe dinero".

El actual jugador de la Roma ha añadido con tono amenazante que "la Juventus tiene la última oportunidad de pagar esos 3 millones. De lo contrario, mi abogado hará peticiones por escrito".

Además, la Juventus ya ha sido sancionada esta temporada con 15 puntos menos en competición liguera por irregularidades en traspasos y por graves problemas en sus cuentas.

Todo no acaba aquí, la 'Vecchia Signora' también ha tenido dificultades con el futbolista Paul Pogba. El centrocampista francés ha ido encadenando lesiones y la relación con el club se ha tensado hasta tal punto que el club se ha planteado la rescisión del contrato del futbolista.