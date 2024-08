Dovbyk se queda seco en su estreno en la Roma

Artem Dovbyk no tuvo el estreno soñado en la Roma. El delantero ucraniano disputó en la tarde-noche de este domingo su primer partido oficial con la camiseta de la Roma y no tuvo el estreno soñado. Anduvo participativo y dispuso de hasta tres disparos para intentar anotar su primer tanto como jugador 'giallorossi'. Sin embargo, igual que pasó en la Eurocopa, no tuvo su mejor día.

Tampoco la Roma, que no pudo pasar del empate ante el Cagliari en un partido en el que el conjunto romanista partía como claro favorito para la victoria. De Rossi no tuvo dudas en poner a Dovbyk pese a no llevar demasiado tiempo en dinámica de equipo. El ucraniano terminó disputando 89' y fue sustituido en los últimos minutos pese a que la Roma necesitaba un tanto para lograr la victoria.

Veremos qué tal en los próximos enfrentamientos, pero el ucraniano deberá elevar su nivel teniendo en cuenta la gran apuesta que hizo el club romano por él hace escasos días. Recordemos que la Roma logró llevarse a Dovbyk a Italia cuando parecía que el Atlético de Madrid tenía todas las de ganar y llevarse el gato al agua.

Al final, las comisiones del agente terminaron de decantar la balanza hacia la Roma. De Rossi tendrá que buscarle un buen contexto para poder brillar, algo que sí tenía en un Girona que, de momento, le echa de menos.