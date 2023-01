Dino Baggio, asustado tras las muertes de Vialli y Mihajlovic: "Habrá que investigar qué tomábamos"

El ex jugador italiano ha mostrado su preocupación por la prematura muerte de ambos "Habría que investigar las sustancias que tomábamos" ha declarado

Gianluca Vialli falleció el pasado 6 de enero con 58 años a causa de un cáncer de páncreas. Mihajlovic falleció el 16 de diciembre con 53 años después de sufrir leucemia. A raíz de sus muertes, el ex jugador italiano Dino Baggio, ha mostrado su preocupación sobre las "sustancias" y medicinas que se tomaron a lo largo del tiempo que estuvieron en activo, allá por los años 90.

En una entrevista de la Gazzetta dello Sport, el tres veces ganador de la Europa League con Juventus y Parma se ha sincerado sobre lo mal que está digiriendo las muertes de sus ex compañeros de equipo.

"Me gustaría saber de los científicos si los suplementos (legales) que tomamos pueden, a largo plazo, crear problemas en nuestro cuerpo. Mi razonamiento parte del dolor que siento por la desaparición de Vialli, a quien siempre he considerado un amigo y que tanto me ayudó, de Mihajlovic y otros muchachos que, como yo, jugaban al fútbol en los años 90. Creo que hay que investigar las sustancias farmacológicas que se tomaban en ese momento" ha comentado.

Dino Baggio, que actualmente tiene 51 años, ha comentado que estos fármacos se usaban para "recuperarse de lesiones" o "recuperar energías".