Di María anuncia su salida de la Juventus

El argentino, que aterrizó en Turín el verano pasado, ya es agente libre y puede firmar con el equipo que quiera Su curso en Italia no ha sido del todo exitoso y buscará nuevos objetivos en su carrera

Ángel Di María ha anunciado su salida de la Juventus. El futbolista argentino, que aterrizó en Turín el verano pasado tras terminar contrato con el PSG, no renovará con el conjunto italiano y queda libre para firmar con el equipo que quiera.

Su curso en la Serie A no ha sido del todo exitoso. En 40 partidos ha marcado 8 goles y ha repartido 7 asistencias. Sin embargo, la temporada del cuadro dirigido por Massimiliano Allegri ha quedado totalmente manchada por la fuerte sanción que recibió el club.

Castigados con 10 puntos a cumplir en la temporada ya finalizada, la Juventus no jugará la próxima edición de la Champions League. De la segunda posición cayeron a la séptima, que otorga billete para Conference League.

El futbolista ha anunciado la decisión a través de su cuenta personal de Instagram con un mensaje dirigido a los seguidores de la Juventus y a sus compañeros de equipo.

“Llega el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. UUn saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón", escribió el internacional argentino.

A sus 35 años, no tiene la intención de colgar las botas y quiere seguir jugando al máximo nivel en Europa. Y no será por pretendientes. Ya son varios los equipos que habrían mostrado interés en incorporarle a coste cero.