La desbandada en la Roma que deja 'tiritando' a De Rossi

La Roma renovó a Daniele De Rossi hasta 2027. La leyenda romanista, que sucedió a José Mourinho en el cargo, se ganó a pulso que el club de su vida siga apostando por él. Llegó en una situación delicada, casi sin experiencia como entrenador, pero fue capaz de transmitir el amor que siente por el club a los jugadores y con un juego ofensivo, que apuesta por tener el balón, pero sin olvidar la importancia de una defensa férrea, terminó la temporada sexto y a un paso de jugar la final de la Europa League.

Lejos de tener tiempo de celebrar su renovación, Daniele De Rossi tiene que reconstruir a un equipo que se ha quedado prácticamente 'desnudo' después del 30 de junio. Entre los cedidos y los jugadores que han terminado contrato, la Roma ha perdido a ocho jugadores, varios de ellos, titulares indiscutibles que no dejarán ni un solo euro en las arcas del club italiano, por lo que habrá que operar con total destreza en el mercado.

La Roma decidió no abonar los 15 'kilos' de la opción de compra permanente por él y el pasado 30 de junio terminó oficialmente su cesión. Salvo sorpresa máxima, tendrá que buscar una salida del Parque de los Príncipes porque Luis Enrique no cuenta con él. Con contrato hasta 2027, puede que encadene otra cesión .

El futbolista portugués llegó cedido a la Roma con el objetivo de recuperar el sensacional nivel que mostró en la Eurocopa de 2016. Sin oportunidades en el PSG , el centrocampista recaló en la Serie A en busca de minutos. Pero no los tuvo con José Mourinho (con quien tuvo algunos percances) ni con Daniele De Rossi , bastante castigado por las lesiones.

Otro de los que abandonará el barco tras terminar su cesión en Roma es el delantero titular del equipo, Romelu Lukaku . Aunque no está teniendo suerte en la Eurocopa de Alemania, el belga es indiscutible en el equipo de De Rossi .

Su marcha será también muy sensible y como Lukaku, no dejará ni un solo en euro en 'casa' porque vino cedido . La Roma se tendrá que poner el mono de trabajo en el mercado para encontrar a un defensa con su experiencia y su nivel.

Como Diego Llorente, Rasmus Kristensen llegó a Roma en calidad de cedido procedente del Leeds United . A diferencia de la del español, su baja no será tan sensible, aunque era una pieza importante en el equipo.

Pese a tener un rol suplente y estrictamente de revulsivo , el ariete iraní ha participado en siete goles del cuadro italiano en 823 minutos, cifras bastante dignas para un futbolista que no goza de la continuidad y las oportunidades que sí han tenido otros jugadores en la plantilla.

Leonardo Spinazzola

Llegado a la Roma en 2019, precedente de la Juventus (29,5 millones de euros), Leonardo Spinazzola ha cerrado una etapa de cinco temporadas en el club. El lateral izquierdo ya es oficialmente agente libre tras no renovar su contrato, que terminó el pasado 30 de junio.

Sin duda, De Rossi está 'obligado' a encontrar a un futbolista capaz de cubrir todo el carril izquierdo con la seguridad que lo ha hecho durante tanto tiempo. Esta temporada, cuando las lesiones no lo han impedido, no se ha movido del once inicial.