La decisión de Assane Diao: en la prelista de España y convocado con Senegal

Assane Diao es uno de los nombres llamados a romper muros en el futuro más próximo. El ex del Betis, traspasado al Como italiano en este mercado de invierno, está siendo una de las revelaciones de esta segunda vuelta, y se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su carrera, elegir su selección.

Según confirmó Cesc Fàbregas, entrenador del Como, tras su partido este fin de semana ante el Udinese (4-1), Diao se encuentra en la prelista de Luis de la Fuente para los partidos de la UEFA Nations League que España jugará frente a Países Bajos en los cuartos de final y, al mismo tiempo, está convocado con la selección absoluta de Senegal.

"Assane Diao estará en la lista de Senegal y está en la prelista de España sub 21. Todos tenemos que adaptarnos a esta situación, pero siempre recordando que lo que te lleva ahí es el rendimiento y el trabajo que haces en el terreno de juego día tras día. Luego, obviamente, lo más importante es que nunca te distraigas y que mantengas la tensión y la atención. Es una decisión suya. Yo hablé con él ayer, porque, cuando eres un jugador de 19 años y todo el mundo empieza a hablarte de que has marcado cinco goles y ahora tiene que tomar una decisión es muy fácil que tu cabeza vaya a otro lado; es natural, algo muy normal. Un poco de mi trabajo es hacerle entender que no se olvide de qué es lo que lo trajo hasta aquí. Esta elección es una elección bonita, no difícil", dijo

El seleccionador de España dará la lista definitiva este viernes, y debe esclarecer la situación de Diao, se reunió en Como con Pape Thiau, seleccionador senegalés, para convencerle de que juegue con Senegal y no con 'La Roja', con la promesa de ser una figura importante en el equipo. Con doble nacionalidad (nació en Ndongane, Senegal, el 7 de septiembre de 2005), el extremo ha sido fijo en varias categorías inferiores de la selección española, incluida la sub-21, y es campeón del Europeo Sub-19.

“Es cierto que tiene las dos posibilidades y está dudoso. Yo quiero que elija lo que le haga feliz. Está dudoso y solamente le he dicho que le apoyaremos con su decisión”, die su padre Musa Diao a AS. “Lo que él decida estará bien, solamente le he dicho que en España hay mucha competencia y en Senegal puede costarle un poco más por la dificultad para integrarse, pero lo importante es su deseo y yo no le puedo decir otra cosa".

Assane Diao, con sólo 3 años, se trasladó en 2008 con su familia a Badajoz, adonde estaba afincado su padre. Llegó a los escalafones inferiores del Betis en julio de 2021 procedente del Balón de Cádiz, equipo de la cantera cadista en el que recaló después de su primera etapa de formación en el CD Badajoz y en el CP Flecha Negra de dicha ciudad extremeña. Debutó con el primer equipo del Betis el 21 de septiembre de 2023 en un partido ante el Rangers en Glasgow.

El equipo de Cesc abonó algó más de 11 millones de euros por el 80 por ciento de los derechos federativos del hispanosenegalés este mes de enero. "El extremeño finaliza su etapa de verdiblanco con 47 partidos, 6 goles y 3 asistencias en su haber. El club le agradece sus servicios prestados y le desea suerte en los próximos retos profesionales", destacó el Betis en su comunicado anunciando su marcha.

En la actualidad, Diao ha disputado 10 encuentros con el Como en los que ha anotado cinco goles.