El cuarto árbitro a Mourinho: "¡Todos te están tomando el pelo, vete a tu casa!"

El técnico portugués fue expulsado en la derrota liguera de ayer martes frente al Cremonese (2-1), en ese momento colista de la Serie A En rueda de prensa, Mourinho se quejó de la actitud del cuarto árbitro durante el comienzo de la segunda mitad: "Es injustificable como me ha tratado"

El técnico portugués José Mourinho fue expulsado en la sorprendente derrota de ayer martes frente al Cremonese (2-1) por una fuerte discusión con el cuarto árbitro del encuentro, Marco Serra. Sucedió justo en el comienzo de la segunda parte, en el minuto 47. La Fiscalía Federal italiana ya ha abierto una investigación para averiguar qué sucedió.

Al finalizar el partido, Mourinho habló en los micrófonos de DAZN y explicó abiertamente su versión de los hechos: "La gente que me conoce desde hace muchos años sabe que soy emocional, pero no estoy loco. Si he reaccionado así, algo ha pasado. Quiero saber si puedo moverme en el ámbito legal para defenderme; no puedo aceptar no estar en el próximo fin de semana mientras que el señor Serra vaya a arbitrar, aunque sea en la Copa Primavera. [...] Necesito saber si existen grabaciones de audio de lo que me ha dicho. No quiero entrar en la cosa de que él sea de Torino y que nosotros jugamos contra la 'Juve' esta jornada y me quiera fuera del banquillo", dijo.

La conversación entre el técnico y el cuarto árbitro fue captada por la televisión, y varios medios italianos ya han sacado a la luz las palabras que encendieron a Mourinho. Serra le dijo a Mou: “Todos te están tomando el pelo, vete a tu casa, vete a tu casa”. El portugués apuntaba que era la primera vez que le sucedía algo así: "Es la primera vez en mi carrera que un cuarto árbitro ha hablado conmigo de un modo injustificable".

Cuando acabó el encuentro, Mourinho bajó al vestuario de los árbitros para pedirle explicaciones. "He ido al vestuario de los árbitros cuando ha terminado el partido. He tenido la fortuna de que Piccinini (árbitro principal) fue el cuarto en un partido en el que yo fui expulsado por hablar mal al árbitro, y me vio bajar al vestuario y pedirle perdón en su día. Hoy Piccinini me ha visto entrar y decirle al cuarto: 'Quiero que seas honesto y digas lo que ha pasado' ".

De momento, la agencia de noticias italiana 'ANSA' asegura que la Fiscalía Federal de la FIGC ya ha abierto una investigación para averiguar qué sucedió en el 'encontronazo' entre ambos. Tanto Serra como el entrenador portugués serán interrogados.

La victoria de ayer del Cremonese fue la primera en la Serie A después de casi 27 años. El recién ascendido escaló una posición, y ahora mismo se coloca penúltimo. En cambio, el conjunto entrenado por Mourinho se sitúa en la quinta posición, a un punto de la Lazio, que es el equipo que marca las posiciones Champions.