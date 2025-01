El contrato que ofrece el Milan a Joao Félix

El futuro de Joao Félix no parece estar en Londres. El futbolista portugués no ha acabado de cuajar en su segunda etapa en Stamford Bridge, donde Enzo Maresca no le ha dado mucha bola en el Chelsea. El 'Menino' no ha tenido continuidad en Premier League, salvo alguna aparición esporádica, y se plantea seriamente su continuidad como 'blue', pese a que llegó el verano pasado en un traspaso multimillonario de 52 millones procedente del Atlético de Madrid.

Negociación en marcha

En las últimas horas se han intensificado las negociaciones entre el Chelsea y el Milan para que el exatlético y exazulgrana se enfunde la 'rossonera' en este mercado invernal, según informa 'La Gazzetta dello Sport'. El problema, como siempre, será salvar el escollo económico, ya que Joao Félix cuenta con un salario elevado que los lombardos no se pueden permitir. El luso cobra una cifra que ronda los 4,5 millones por temporada, algo que la entidad de San Siro no se puede permitir.

Joao Félix, jugador del Chelsea / EFE

Es por eso que desde la dirección deportiva milanista se buscan soluciones imaginativas para desencallar el problema y han planteado a los ingleses un préstamo de larga duración, para la próxima temporada y media. Eso sí, el Milan debería afrontar un cláusula de compra obligatoria en verano de 2026 y asumir el precio devaluado del futbolista, que estaría en torno a los 35 millones de euros.

Petición del técnico

Sérgio Conceiçao es el principal valedor de su compatriota y confía en recuperar al Joao Félix que enamoró en el Benfica, cuando ganó el premio al mejor futbolista joven europeo. Conceiçao y Joao Félix comparten representante, el superagente Jorge Mendes, que se está encargando de establecer las bases del nuevo contrato del portugués siempre y cuando acepte a firmar como milanista.

No de Rashford

El Milan se lanza a por Joao Félix como alternativa a Marcus Rashford, que era la primera opción para apuntalar la delantera de los italianos. El inglés, sin embargo, no parece por la labor de recalar en Italia ante un posible interés del Barcelona, que está estudiando cómo encajar económicamente al atacante en la plantilla.