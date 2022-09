Conte no quiere que lo vinculen con la Juventus

El entrenador del Tottenham cree que los rumores de que volverá a entrenar a los bianconeri son "irrespetuosos" La 'vecchia signora' acumula una mala racha que apunta a un despido de Massimiliano Allegri

Parece que Massimiliano Allegri tiene los días contados en la Juventus, y es que la 'vecchia signora' solamente ha ganado dos partidos en lo que lleva de temporada. Antonio Conte había sonado como sustituto, pero el entrenador del Tottenham ha sido tajante: "Creo que es una falta de respeto para el entrenador que trabaja en la Juventus y para mí, que estoy en el Tottenham".

El exfutbolista italiano ha negado cualquier vinculación con el banquillo 'bianconeri', y ha recalcado lo bien que está con los 'spurs'. "Acabamos de comenzar la temporada. Muchas veces hemos hablado sobre este tema y siempre he dicho que soy feliz. Estoy disfrutando de mi etapa en el Tottenham".

El ex técnico de la 'vecchia signora', ha sido contundente. Quiere que se le respete y ha pedido que no se hable más sobre el tema. "Tengo un gran relación con el propietario y con Fabio Paratici (director general). No veo ningún problema en el futuro. No quiero escuchar a nadie hablando sobre esta especulación".

A día de hoy, la 'vecchia signora' se encuentra en octava posición en la liga italiana, a siete puntos del Napoli que lidera la tabla, esto hace que próximamente puedan rescindir de sus servicios. Según Palmeri, los máximos mandatarianos italianos están a la espera de ver si esto progresa satisfactoriamente, y "se han fijado un plazo de dos meses: hasta el parón del Mundial".

Antonio Conte lleva siete partidos con el club londinense, con los que ha conseguido cinco victorias y dos empates. El entrenador hizo historia en el Estadio Juventus entre el 2011 y el 2014, ya que fue el entrenador que ocasionó que el club conquistara nueve ligas consecutivas. Cuando el técnico de 53 años se encontraba al mando del conjunto 'bianconeri', la Juventus ganó tres veces la Serie A.