Conte 'incendia' el Nápoles: "No puedo poner mi trasero para que sea abusado"

En el Nápoles las cosas funcionan. El conjunto partenopeo sumó este sábado una nueva victoria frente al Monza, que sumada a la derrota en el último minuto del Inter de Milán contra el Bolonia, les permite liderar la tabla de la Serie A junto a los 'nerazzurri'.

Lejos de ser una plantilla construida para levantar el trofeo del campeonato liguero, el técnico Antonio Conte está sacando la mejor versión de todos los jugadores. Tienen las ideas muy claras, y así lo transmiten dentro del terreno de juego.

En los últimos cinco partidos, suman tres victorias y dos empates. ¿Serán suficientes estos registros para conquistar el 'scudetto'? Habrá que esperar para comprobar si el Nápoles es capaz de continuar en la carrera por el título liguero hasta el final, pero hasta la fecha está superando con las expectativas puestas a principio de curso.

Sin embargo, donde muchos solo atisban alegría y felicidad, Antonio Conte también ve la parte negativa de este gran curso que está completando el Nápoles.

DECLARACIONES INCENDIARIAS

Tras la victoria del sábado frente al Monza, volvió a dejar unas declaraciones incendiarias sobre la ambición del club: "En Nápoles me he integrado muy bien y estoy de maravilla, igual que mi familia. Hay sol, se come de forma espectacular y tenemos que vivir el presente. La gente quiere ganar y tiene ambición, así que por mi parte hay una gran apertura en todos los aspectos, pero habrá que ver cuál será la realidad".

"Yo traigo conmigo una responsabilidad, y muchas veces sois los primeros en señalarme: ‘Ah, está Conte, tiene que ganar el scudetto, si no queda primero, queda segundo’. Pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que cargar con esa presión? Lamentablemente, la siento. No quiero decepcionar a la gente, pero tampoco quiero estar al frente de situaciones que requieren un milagro, y no una planificación seria y construida con tiempo", añadió.

Del mismo modo, Conte se dirigió al presidente del club, Aurelio De Laurentiis: "Tengo un gran aprecio por él y por su familia. Si estoy en Nápoles es gracias a ellos. Me pidieron ayuda y vine para echar una mano. Pero también he entendido que el aficionado napolitano no se conforma con el mar, la pizza, el mandolino o una canción. Quiere ganar. Tiene ambición, y si no gana, se vuelve exigente, incluso malo. Yo tengo que tener todo eso en cuenta, y no soy tonto. Me pongo muchísima presión, pero también necesito tener armas. Si no, será un juego destructivo. Y yo no tengo ninguna intención de ser destrozado el año que viene".

E incluso mandó un mensaje a la afición. "Hablaremos con el presidente como personas serias, como siempre hemos hecho. Estamos contentos: la Champions ha vuelto a Nápoles, y también los ingresos. Vendimos a un jugador importante como Kvaratskhelia, y se ha hecho algo verdaderamente extraordinario. La ayuda que me pidieron, la devolví con intereses. Lo mismo con la afición: fui acogido de maravilla, y dije: ‘No os he dado nada todavía, y ya me habéis dado tanto’. Ahora creo que algo he devuelto".

Por último, cargó duramente contra la prensa. "Lo que vi ayer, fue carroñerismo, oportunismo, y no me gustó nada. Programa tras programa, tocando temas que no tenían nada que ver. Me dolió. Tengo que protegerme, y lo haré de todas las formas posibles. Si podemos protegernos, lo haremos. Si no, habrá sido un viaje precioso juntos. Todo lo que hago, lo hago por Nápoles, por sus aficionados y también por mí. Pero no puedo poner mi trasero para que sea abusado", concluyó.