El cetrero despedido en la Lazio: "¿Cuál es la diferencia entre un pene y un dedo?

La telenovela de Juan Bernabé, excetrero de la Lazio, no deja de sorprender. Giros de argumento al cual más 'lynchiano' que tiene a la comunidad futbolística enganchada y devorando todos los episodios.

Bernabé, que se hizo un aumento de pene y decidió compartir una foto de su miembro erecto en las redes sociales, fue despedido fulminantemente por Claudio Lotito, presidente del club italiano al entender que esa imagen no encajaba con el decoro de la entidad.

La Policía le visitó

El español, según informaciones, se encuentra atrincherado en su casa, ubicada en la Ciudad Deportiva 'lazial', algo que Bernabé niega de forma rotunda. "La Policía vino esta mañana. No he montado ninguna barricada como se ha dicho. Tengo un certificado médico y no puedo moverme", aseveró el cetrero en declaraciones a 'La Zanzara'.

Bernabé, despedido en la Lazio / 'X'

Juan Bernabé insiste en pedir disculpas por haber difundido imágenes de contenido sexual y reconoce que fue un "estúpido por hacerlo". Eso sí, reivindica una sociedad menos mojigata y sin tantos escrúpulos. "Hay un tabú en esta sociedad: ¿Cuál es la diferencia entre un pene y un dedo... u otro órgano de nuestro cuerpo? Si me hubiera masturbado en esa foto hubiera sido una cosa... pero simplemente hice un vídeo donde se podía ver una erección inducida por el dispositivo que me han puesto. Lo que hice fue únicamente para fines médicos".

El cirujano, de su parte

Gabriele Antonini, urólogo que realizó la intervención a Bernabé, exculpa al español, tal y como informa 'Corriere Dello Sport': "Durante las entrevistas con el paciente entendí que las imágenes habían sido grabadas originalmente con fines privados y, por un error involuntario, publicadas durante unos minutos en su perfil privado. Este breve intervalo fue suficiente para que el contenido fuera descargado y difundido sin el control del paciente".

Ahora Bernabé se encuentra recuperándose de la operación y espera que Claudio Lotito le perdone, le permita recuperar su puesto de animador antes de los partidos y vuelva a sacar su águila Olimpia a pasear por el cielo de la Ciudad Eterna.