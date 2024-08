Cesc, realista con su Como: "Quien piense que hemos venido para..."

Cesc Fàbregas es un tipo ambicioso. Muy competitivo. No le bastaba con ascender a su Como a la Serie A, sino que quería dejar huella en una competición que el club de la región de Lombardía. Para ello, se propuso reforzar la plantilla con futbolistas con experiencia en equipos de primer nivel. Pepe Reina, Alberto Moreno, Andrea Belotti y Raphael Varane, la 'guinda' del pastel.

Ahora bien, que esa inversión terminara siendo suficiente para competir por los puestos europeos podía entrar, a priori, en los planes de Cesc. Pero no significa que se convirtiera en la meta de la entidad. Claro, el equipo se marcó un magnífico año - 21 victorias, diez empates y siete derrotas - con el colofón final de lograr un billete hacia la Serie A. Y sabían qué se encontrarían en la categoría reina.

UN RETO AMBICIOSO

Por un lado, a un Inter que trataría de revalidad su corona. Por el otro, a los Milan, Juventus, Nápoles, Atalanta, Roma y compañía que buscarían arrebatarle el trono. O a otros como Fiorentina, Bolonia, Lazio, Genoa o Torino que tampoco pondrían las cosas demasiado sencillas.

Serie A - Juventus FC vs Como 1907 / EFE

La fortuna, sin embargo, no estuvo de su lado. Les toca estrenarse ni más ni menos que ante la 'Vecchia Signora'. No venía de hacer muy buenos años - tercera en la 23/24, séptima en la 22/23, cuarta en la 21/22 -, pero afronta este nuevo curso con aires renovados - con Thiago Motta en el banquillo - y con la ambición de levantar un 'Scudetto' que se le resiste desde la 2019/20.

Sucedió lo que se preveía que iba a suceder y la Juventus pasó por encima del Como. Bien es cierto que a Cesc le faltó competir con su fichaje, Varane, que se lesionó en su debut, pero se palpó la superidad del cuadro turinés. Mostró demasiadas debilidades ante un rival - muy bien trabajado por Motta, por cierto - que las supo aprovechar rápido.

Serie A - Juventus FC vs Como 1907 / EFE

Samuel Mbangula (2004), gran sorpresa en el once, le dio la razón a Motta con un golazo, imposible para Reina. Y a partir de ese momento, la Juve fue demasiado para el Como. Vertical, agresivo por las bandas, sólido en defensa, protagonista con el balón... y pues Timothy Weah y Andrea Cambiaso se encargaron de ampliar la renta goleadora.

CESC, OPTIMISTA Y HUMILDE CON SU COMO

El estreno del Como no tuvo el desenlace deseado, pero Cesc Fàbregas rápido se encargó de apaciguar la situación. Por un lado, se mostró bastante optimista, tirando de hemeroteca para valorar el desarrollo del partido. "No quiero hablar mucho del partido porque tengo que ver el análisis nuestro y no escuchar lo que piensa el resto. El año pasado perdimos 3-0 contra Palermo y luego fuimos el mejor equipo del campeonato..."

Por el otro, sin embargo, prefirió acudir a la humildad para explicar el verdadero objetivo de su proyecto: "Es un golpe de realidad, tenemos que mejorar", expresó. "Somos el Como, eso lo sabemos. Pero lo que he visto es la diferencia de calidad. Hemos recuperado bien algunas posesiones pero no hemos conseguido lanzar los contragolpes, mientras que ellos han sido devastadores".

"Estoy contento con el plan del partido. Hemos jugado con jugadores del equipo del año pasado. Humildad, tranquilidad, somos el Como. Quien piense que hemos venido para jugar 'Champions' se equivoca", afirmó.