Cesc Fàbregas: "Quiero ser el mejor entrenador del mundo"

Entre los entrenadores emergentes con más futuro, destaca la figura de Cesc Fàbregas. El técnico catalán está realizando un enorme trabajo en el banquillo del Como italiano, que lo sitúa entre los preparadores más prometedores del panorama futbolístico.

Por el momento, el futuro más cercano del entrenador de Arenys de Mar parece estar en el club italiano. Con contrato hasta 2028, es la piedra angular del ambicioso proyecto del Como en la Serie A. Ahora, en declaraciones a 'Sky Sport Insider', Cesc Fàbregas hizo balance de lo logrado hasta ahora y se abrió acerca de sus objetivos en el futuro.

El preparador catalán explicó qué tipo de entrenador será tras su primera temporada en la Serie A: "Me veo más fuerte en un año, porque soy más fuerte ahora que antes. Es la evolución normal de un entrenador. En 10 años sé que no seré así. Es un proceso de aprendizaje".

"Haces muchas cosas durante el día, tomas muchas decisiones, hablas con mucha gente. Aprendes no solo en términos de gestión técnica y táctica, sino también a nivel humano. Obviamente, se cometen errores, pero estamos aprendiendo mucho y veo un gran potencial", añadió.

Preguntado sobre sus referentes en los banquillos, Cesc mencionó a Pep Guardiola, Arsène Wenger y Antonio Conte. "He trabajado con muchos grandes entrenadores. No podría decir solo una cosa que me gustaría heredar. Hace unos años, llevaba una libreta donde anotaba todo lo que me convencía de los entrenadores, pero también lo que no. Se aprende mucho de todos", expuso.

Asimismo, dejó claro su idea de juego, valiente y ofensiva: "Siempre queremos jugar de la misma manera: mi equipo debe construirse con una mentalidad diferente a la de los demás, todos deben tener la misma idea y avanzar por el mismo camino".

En estos momentos, el Como se encuentra en la decimotercera posición de la Serie A, con siete puntos de distancia respecto a los puestos de descenso. Nada mal par ser la primera temporada de Cesc al máximo nivel.

No obstante, Cesc quiere ir a por más, creciendo a pequeños pasos pero sin ponerse límites. "¿Se habla mucho de mí? Mi mentalidad es que quiero ser el mejor entrenador del mundo . Y para lograrlo tengo que trabajar duro", concluyó.