Cesc Fàbregas: "¿Mourinho y Guardiola diferentes? Fuera son iguales"

Cesc Fàbregas respira tranquilo desde hace varias semanas. Tras un inicio exigente, el Como 1907 regresaría a la máxima categoría italiana para quedarse. Matemáticamente salvados, pero sin opciones europeas, afrontan el tramo final de la temporada sin presión alguna. Con la intención de poner punto final a un curso marcado por la consolidación de Nico Paz o la eclosión de Assane Diao, el de Arenys de Mar atendió a 'Corriere dello Sport' para valorar su proyecto en el club de la región de Lombardía o conversar sobre su incierto futuro.

Contó, pues, cómo se gestó su 'ascenso' en el Como: “Mi proyecto personal era seguir jugando y empezar a verme como entrenador, y el Como me dio esta oportunidad. Una vez por semana seguía a la Primavera, mientras tanto hice el curso y adquirí acciones del club. Todo lo que había planeado sucedió mucho, muchísimo más rápido de lo que esperaba. Firmé un contrato de dos años y quería jugar durante ese periodo, pero después del primero ya no me sentí con fuerzas. Lo que ocurrió después aceleró el proceso".

Cesc Fàbregas, líder del proyecto del Como 1907 / X

EL 'RECADO' DE CAPELLO

Recordó una simpática anécdota con Fabio Capello, con quien, además de Pecchia, cenó en Trento tras el subcampeonato en la Serie B y posterior ascenso a la Serie A: Fabio me dijo: ‘Cesc, ahora ya no puedes jugar así, ahora tienes que defender más’. Insistió en la defensa, defensa, defensa. Aquella noche me fui a dormir más convencido que nunca de que seguiría mi propio camino y filosofía”.

Elogió la figura de Antonio Conte, con quien tuvo el placer de coincidir en el Chelsea, y aprendió "muchísimo de su metodología y, sobre todo, de su mensaje constante, de su idea". Eso sí, no dudó en afirmar que fue Arsène Wenger, un tipo que "estaba adelantado a su tiempo, un auténtico visionario", "el mejor que he tenido".

Cesc y Henry coincidieron en el Arsenal durante cuatro temporadas / Agencias

"Especialmente ahora, en este inicio como entrenador, es una figura importante y muy presente. Hay muchas cosas suyas que me he llevado desde entonces. Cómo gestionaba a los jóvenes, lo moderno que era en su lenguaje, hablaba con todos, se quedaba mucho tiempo tras los entrenamientos y valoraba incluso al último del grupo. Siempre tenía todo bajo control y una credibilidad extraordinaria", detalló.

'RVALIDAD' MOU-PEP

Preguntado sobre la eterna 'rivalidad' entre Mourinho y Guardiola, quiso expresar su gratitud al técnico luso, a quien le debe mucho, tal y como lo ha mencionado en muchas otras entrevistas. ¿Mourinho y Guardiola diferentes? ¿En qué? Quizás en el campo, pero fuera son iguales: obsesionados con la victoria, con una mentalidad ganadora increíble y una gran capacidad para transmitirla al equipo", aclaró.

Vinculado a varios banquillos, como el del Milan o el del RB Leipzig, aseguró que necesita un pequeño descanso una vez termine la temporada, "un respiro antes de sentarme con el Como". "No lo sé, aún no está decidido", dijo.

Cesc Fàbregas, junto a Nico Paz / X

"Me considero muy afortunado porque aquí la gestión diaria es igual, se gane o se pierda. El diálogo es constante. Exijo mucho, es verdad, porque algo que me enseñó Conte. Debo entender hacia dónde queremos ir. Y cómo. Pero sí, la prioridad es el Como", aseveró.

Desveló también la oferta que le hizo Carlo Ancelotti cuando era técnico del Nápoles: "Una noche estaba en un restaurante con su esposa y, cuando mi agente lo vio, me dijo: ‘Verás que Carlo te va a preguntar si quieres ir al Nápoles’. Fue lo primero que me dijo al darme la mano: '¿Estás listo para venir conmigo?'”.