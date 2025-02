Cesc no se anda con tonterías: 50 millones para romper el mercado

Cesc Fàbregas quería más. No le bastó con ascender a un Como que no pisaba un césped de la Serie A desde la temporada 2002/03. No quería pasar de 'puntillas' y conformarse con simplemente salvar la categoría. El de Arenys de Mar trabajó, en verano, codo con codo con la dirección deportiva para armar una plantilla capaz de competir junto a los más grandes.

El fichaje de Raphael Varane por el proyecto era una muy bueña señal de que las cosas se están haciendo muy bien en la ciudad de la región de Lombardía. Saben, eso sí, que poco después de debutar anunció su retirada. Llegaron Alberto Dossena -del Cagliari - , Alberto Moreno, Pepe Reina, Andrea Bellotti - cedido al Benfica en enero -, Nico Paz, Máximo Perrone y Sergi Roberto.

Nico Paz y Sergi Roberto, los pilares de Cesc en el Como / @sergiroberto

Su camino, en este primer tramo de curso, ha estado marcado por una cierta irregularidad. Hubo altibajos. Y alguna que otra lesión sensible, como la de Sergi Roberto, clave en la medular. Como mínimo, están fuera del descenso, con el que llevan coqueteando estos últimos meses: solo están dos puntos por encima del Parma, antepenúltimo clasificado.

CESC VA MUY EN SERIO

Y, sin pensárselo demasiado, Cesc se plantó en el mercado invernal con un objetivo entre ceja y ceja: romper la banca. Y batir todos los registros habidos y por haber. Más de 50 millones invertidos en refuerzos, sumados a los 50 que ya gastó en verano, convirtiendo al Como 1907 en el club de la Serie A que más dinero desembolsó en esta ventana de fichajes.

Assane Diao, impacto inmediato en el Como / @comofootball

Un músculo financiero enorme, el suyo, pues los hermanos Hartono son los dueños más adinerados del fútbol italiano, y dieron luz verde a atacar el mercado para sumar más 'chicha' a un equipo que quiere desprenderse por completo del descenso.

ÁLEX VALLE, DIAO, DELE ALLI... Y DOUVIKAS

Y así fue. Incorporaron a Maxence Caqueret - haciendo un favor también a un Lyon necesitado de vender - por 15 millones de euros, el fichaje más caro de la entidad lombarda. A un Assane Diao - del Betis y por 12 millones - que tardó poco en demostrar su talento a las órdenes de Cesc. A un par de futbolistas españoles con una proyección tremenda: Álex Valle - cedido por el Barça y que estaba prestado en el Celtic - e Iván Azón, fichado por dos millones del Real Zaragoza. La 'guinda' del pastel fue Anastasios Douvikas, casi sobre la bocina, procedente del Celta, que recibió 13 'kilos'.

Álex Valle dejó buenas sensaciones en su debut con el Como / @comofootball

También llegaron otros como Mergim Vojvoda, del Torino (2,5 millones), el guardameta Jean Butez, del Amberes (2,1 millones), Ivan Smolčić, del Rijeka (1,6 millones), Jonathan Ikoné, cedido por la Fiorentina a cambio de un millón, y Dele Alli, agente libre.

'Antes de entrar, dejen salir', reza el dicho. Lógicamente, debían dar salida a varios futbolistas de la plantilla: Nicholas Gioacchini, Federico Barba, Emil Audero, Simone Verdi, Andrea Belotti, Luca Mazzitelli, Alberto Cerri, Marco Curto, Jean-Pierre Nsame, Marco Sala, Ben Lhassine Kone, Ali Jasim y Luca Mazzitelli. 10 entradas y 13 salidas. Casi nada. ¿Despegará definitivamente el Como en la Serie A?