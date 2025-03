¡Bombazo! Cesc, candidato a un grande europeo

Milán está que arde. La llegada de Sérgio Conceiçao despertó esa ilusión que se había ido desvaneciendo con el tiempo en una de las capitales de la moda, levantando la Supercoppa, remontando un 2-0 en contra en el Derby della Madonnina a escasos días de coger el relevo de Paulo Fonseca. Ni dos meses más tarde, la situación es crítica. Límite. Si el AC Milan empezaba a estar inmerso en una crisis algo preocupante, el Bolonia se encargó de rematarlo con ese 2-1 en el Renato Dall'Ara.

Dos semanas de auténtica pesadilla. Eliminación de la Champions League a manos del Feyenoord y dos derrotas consecutivas ante Torino y Bolonia que les dejan, por ahora, fuera de los puestos europeos. Octavos y a ocho puntos de esa cuarta y última plaza que otorga el billete a la máxima competición continental. Conceiçao, eso sí, dio la cara y asumió la total responsabilidad de lo ocurrido: "No es justo que se hable siempre de mi situación. No llego de la nada: tengo casi 100 partidos en Champions, gané 13 títulos y la gente se divierte hablando de mí. Mi familia lee muchas maldades, y no es justo. Si me dicen que ya no hago falta, cojo mi maleta y me voy”.

Sergio Conceiçao, entrenador del AC Milan, durante el partido de la Copa Italia / Spada/LaPresse

El viernes por la noche estaba el luso analizando a su próximo rival, la Lazio. Nada que no forme parte de su rutina. Para él, sin embargo, toma una mayor relevancia pues estos próximos días - incluso horas - son decisivos para su futuro. Solo la clasificación para la Champions League garantizaría su continuidad en San Siro. Aunque todo indica a que la dirección deportiva del Milan ya está evaluando perfiles de potenciales técnicos para sustituir a Conceiçao.

CESC, EL GRAN DESEADO

Uno de los favoritos no es otro que un Cesc Fàbregas que está haciendo muy bien las cosas en el Como 1907, tal y como asegura La Gazzetta dello Sport. Propuesta atractiva, experiencia al más alto nivel como futbolista y el deseo de consolidarse ahora como entrenador. Sentado en el banquillo del Como desde noviembre de 2023, ascendió al equipo a la Serie A en junio de 2024 - tras 20 años sin pisar la máxima categoría -.

Cesc Fàbregas, en el duelo ante el Empoli / EFE

Marchan decimoterceros y el pasado domingo festejaron por todo lo alto la victoria ante el Nápoles. Su juego es reconocible, atractivo para la vista. Su idea y manera de hacer ha llamado la atención de varios grandes, entre ellos un Milan que apostaría fuerte por él.

DOS ALTERNATIVAS MÁS

El cuadro rossoneri tiene otras opciones en mente. Maurizio Sarri, por ejemplo, ya vinculado el pasado verano y tras la destitución de Fonseca. Su última experiencia fue en la Lazio, que terminó con su dimisión en marzo de 2024. Tiene ganas de volver a sentirse entrenador, y su filosofía es garantía de buen fútbol. Como la de un Roberto De Zerbi que lleva un año relacionado con el Milan, aunque optó por una aventura en Marsella.