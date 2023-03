Barça o Madrid: El dilema de la familia Kvaratskhelia

Mamuka Jugeli, representante del georgiano, dice que "tanto su padre como yo somos hinchas del Barça, pero Kvara ama al Real Madrid" Con contrato hasta 2027, la nueva revolución del fútbol europeo no tiene prisa por renovar

Toda la prensa europea sabe escribir ya más o menos correctamente el nombre de Khvicha Kvaratskhelia, la gran revelación georgiana del Nápoles.

El joven talento de los partenopeos está deslumbrando dentro del gran nivel que muestra un equipo con medio scudetto en el bolsillo y con pie y medio en los cuartos de final de la Champions, y muchos ya la vinculan con los grandes de Europa.

Y entre ellos, es obvio que suenen los nombres de FC Barcelona y Real Madrid. Así, su representante Mamuka Jugeli resaltó en una entrevista en su país natal que "tanto su padre como yo somos hinchas del Barça, pero Kvara ama al Real Madrid. Es un jugador para un equipo de ese nivel, ya que está capacitado para jugar en cualquier equipo".

"Si lo viera con la camiseta del Barça yo estaría feliz, pero él es madridista", señaló el agente de jugadores en una charla con el medio georgiano "Geo Team".

Jugeli, eso sí, no tiene prisa por verle fuera de Nápoles, donde ya es conocido como 'Kvaradona', e incluso afirma que ya ha habido reuniones con los dirigentes partenopeos para hablar de su pupilo. Khvicha (se pronuncia 'Jvicha') tiene contrato hasta 2027 con los del sur de Italia, y en vente partidos en la Serie A ha anotado diez dianas con once 11 asistencias. Cifras de crack.

"Khvicha está contento en Nápoles y no tenemos prisa en cuanto a la renovación. Pero una cosa está clara: en Italia no jugará en otro equipo italiano que no sea éste. Dentro de 10 o 15 años, quién sabe, el Inter quizás le querrá. Pero hoy no veo otro equipo que no sea el Nápoles", señaló su agente.