El banquillo del Inter, un marrón: un exdeseo culé, nuevo técnico

La salida de Simone Inzaghi con destino a Arabia Saudí ha provocado un terremoto inesperado en el Giuseppe Meazza. El Inter de Milán planifica la próxima temporada sin saber todavía quién será el inquilino del banquillo 'nerazzurro', un desgobierno que puede afectar sobremanera al mercado de incorporaciones.

El subcampeón continental se encuentra en una complicada tesitura. La marcha de Inzaghi al Al Hilal saudí, donde se convertirá en el técnico mejor pagado a nivel mundial con un salario de 26 millones de euros, ha abierto un debate inesperado en Milán, donde se confiaba en retener al entrenador la próxima campaña.

Consumada la decisión del de Piacenza, la dirección deportiva interista lo tuvo claro: Cesc Fàbregas. No contaban los lombardos de la fidelidad del catalán hacia el Como, equipo que le ha dado un gran espaldarazo a su carrera en los banquillos y donde ha logrado atraer las miradas del mundo futbolístico gracias a su apuesta desinhibida de juego. Cesc no se movirá de la orilla del lago, al menos en la 25-26, pese a que ha tenido propuestas tentadoras como las del propio Inter o Bayer Leverkusen.

Cesc Fàbregas, ante el Hellas Verona de la Serie A / EFE

Chivu, cerrado

Cerrado ese capítulo y esa decepción, el Inter ha reaccionado con celeridad y se ha lanzado a por la contratación de Christian Chivu, entrenador que ha dirigido al Parma desde febrero y con el que ha logrado el objetivo de salvar la categoría en el histórico club de Emilia-Romaña. El rumano es la primera opción 'nerazzurra': conoce la casa al dedillo ya que jugó en el Meazza seis temporadas y se proclamó campeón del Triplete a las órdenes de José Mourinho.

Precisamente en el Inter, Chivu arrancó su carrera como técnico. El que fuera uno de los mejores centrales a nivel continental (reconoció que tuvo un precontrato con Joan Laporta en 2004) se hizo cargo del equipo Primavera y allí levantó la Youth League. El entrenador y la dirección deportiva están cercanos a cerrar un acuerdo para las próximas dos temporadas. De hecho, ya se encuentra en las oficinas del Inter para sellar los detalles. Podría ser cuestión de horas.

Mourinho, una ilusión

Chivu era la primera apuesta, pero no la única. 'La Reppublica' soltó un deseo, pero no uno cualquiera: José Mourinho. El portugués tiene contrato con el Fenerbahçe una temporada más, pero si le llega una proposición seductora podría forzar su 'espantá' de Turquía. Mou fue feliz en el Inter y el Inter fue feliz con Mou, donde siempre será recordado como una leyenda de la entidad. La idea era más una ilusión, una quimera poco factible. Un amor que no se repetirá.