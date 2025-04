Dos árbitros italianos plantan al Napoli: "No es tan seguro caminar por la calle"

El papel del árbitro en el fútbol ha sido siempre un oficio de riesgo. Lejos de tener que cumplir únicamente con su rol principal, deben lidar con jugadores, aficiones y técnicos que buscan interponerse en su trabajo, convirtiéndose siempre en el blanco fácil de las críticas y en el foco de la polémica. La situación es tan extrema que en algunos casos llega a descontrolarse hasta el punto de cometer actos condenables en nombre del fútbol.

Un ejemplo fue el que tuvo que vivir el árbitro italiano de 19 años, Diego Alfonzetti, que en el partido de playoff sub 17 de la provincia de Sicilia entre el ASD Russo Sebastiano Calcio y el Pedara sufrió una agresión por parte de jugadores e individuos de la grada del Russo Calcio.

Guida y Maresca plantan al Napoli

A pesar de que pueda parecer un episodio aislado de los campos regionales, la realidad es que la inseguridad en los árbitros se extiende hasta la Serie A, máxima competición del fútbol italiano. En el Calcio, hasta 2023, existían unos límites territoriales que impedían que los árbitros de una región arbitraran a equipos de la zona para evitar la imparcialidad. El gran cambio llegó en la temporada 2023/2024, cuando Daniele Doveri, colegiado residente en Roma, fue designado para arbitrar el Hellas Verona-Roma (2-1).

Guida, colegiado de la AIA / Twitter

Esta decisión generó dualidad en las opiniones. Por un lado, Doveri mostró su alegría por lo que le parecía "un paso adelante cultural para el movimiento futbolístico". Por otro, encontramos los casos de Marco Guida y Fabio Maresca, árbitros de Serie A residentes en la Campania, que han decidido no arbitrar al Napoli por miedo a las consecuencias que podrían acarrear sus decisiones sobre el terreno de juego.

Guida: "quiero estar tranquilo"

El debate se ha reabierto después de que Guida, colegiado nacido en Pompeya (área metropolitana de Nápoles) y con más de 200 partidos de Serie A y 11 de Champions League a sus espaldas, ofreciera una entrevista en Radio CRC donde explicó que "tanto Fabio como yo hemos decidido no arbitrar en Nápoles porque el fútbol se vive de forma diferente a otras ciudades como Milán".

Napoli supporters celebrate the Serie A championship / Agencias

"Vivo en Nápoles y en la provincia. Tengo tres hijos y mi esposa tiene un negocio. Es una decisión personal. Por la mañana tengo que ir a buscar a mis hijos y quiero estar tranquilo", apuntó el árbitro italiano en referencia a la decisión de no dirigir ningún encuentro en el que esté inmiscuido la escuadra napolitana.

La violencia, una de las grandes manchas del 'Calcio'

La violencia es uno de los grandes problemas de un 'Calcio' que siempre ha estado muy afectado y estigmatizado por ser la semilla de los grupos ultras en el fútbol. Los orígenes de estos grupos radicales se remontan a la Italia de los años sesenta como grupos de animación, conformados mayoritariamente por jóvenes, que con los años fueron adoptando posturas políticas y desembocaron en episodios de extrema violencia perpetuados por los sectores más radicalizados dentro de estos tipos de agrupaciones.

A día de hoy, seguimos viendo actos de mucha agresividad como el caso que se vivió horas antes del partido de Europa League entre la Real Sociedad y la Lazio en el Olímpico de Roma, cuando un grupo de ultras de la Lazio, conocidos por su ideología fascista y de extrema derecha, emboscó a miembros del grupo RSF Firm, saldándose con tres aficionados donostiarras apuñalados y otros seis heridos.

Seguridad y solidaridad con Alfonzetti

En esta línea, Guida destacó que "el fútbol se vive con mucha emoción en nuestro país. Cuando cometía errores, no era tan seguro caminar por la calle o ir de compras. Pensar en cometer un error al señalar un penalti y no poder salir de casa durante dos días para realizar mis actividades deportivas no me hace sentir bien".

Por otro lado, el colegiado italiano se solidarizó con Alfonzetti, árbitro agredido en las cateogiras sub 17 de Sicilia, tachando lo que sufrió como "un ataque vil, cobarde y repugnante".

Guida arbitrando en la Serie A / Twitter

"Son los medios de comunicación y la prensa los que presentan al árbitro como la figura enemiga a la que hay que insultar. No puedo ignorarlo; no puedo ver un partido de un niño en el que los padres de los jugadores insulten a chicos de su misma edad. Soy padre de tres hijos y creo firmemente que es algo profundamente ineducativo para ellos", concluyó el colegiado.

La AIA en protesta por los acontecimientos

La Asociación Italiana de Árbitros (AIA), por su parte, también se han pronunciado sobre los recientes episodios de violencia en el fútbol juvenil, llegando a bloquear su página web durante el día de ayer con una imagen que simboliza la no violencia.

El presidente de la institución, Antonio Zappi, destacó que "es una situación inaceptable. Estos lamentables ataques contra nuestros árbitros, a menudo muy jóvenes, golpeados por personas que por su edad podrían ser sus padres solamente por un fuera de juego o un penalti, deben ser objeto de un análisis profundo, también a nivel institucional y político, porque han adquirido un significado no solo deportivo sino también en la sociedad".