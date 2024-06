Antonio Conte y De Laurentiis, un matrimonio de difícil convivencia

Tras la nefasta temporada realizada por el Nápoles, los dirigentes del conjunto italiano, capitaneados por De Laurentiis, han decidido dar un golpe sobre la mesa para revolucionar el equipo. Este miércoles se oficializó el fichaje de Antonio Contecon el conjunto del sur de Italia hasta el 30 de junio de 2027.

De esta manera, Conte es el entrenador ideal para dar un rendimiento inmediato al club. En todos los equipos que ha estado, sus primeros pasos de su aventura son satisfactorios. Tanto en la Juventus, Inter, como en el Tottenham, ha logrado exprimir todos sus recursos y darle a la afición rédito desde el primer momento. De hecho, el reinado de la Juve en Italia durante los últimos años vino tras su firma por los de Turín y también logró que el Inter se convirtiese en campeón de Italia tras años en el ostracismo.

Complicada salida del Tottenham

Pero el talón de Aquiles del técnico llega con el paso del tiempo. Su ambición, su fuerte carácter y su extrema sinceridad ha desencadenado que no termine bien su relación con estos clubes, especialmente con jugadores y presidentes. De esta manera, su nueva aventura en Nápoles no se presenta como un reto sencillo. La última salida de tono de Conte fue justo antes de su destitución en Londres. El técnico 'rajó' de sus dirigentes y de la plantilla: "El problema es que hemos demostrado que no somos un equipo. Veo jugadores egoístas. La historia del Tottenham es esta. 20 años lleva aquí el dueño y no han ganado nada. ¿Por qué?", explicó.

Antonio Conte / EFE

Un presidente muy pasional

El de Lecce deberá tratar en el día a día con De Laurentiis, presidente del Nápoles. Un tipo que, como el propio Antonio Conte, es de carácter fuerte y su relación con los entrenadores ha dejado discrepancias y poca cordialidad. Su enfrentamiento más reciente fue con Sarri. El que fuera técnico del Nápoles criticó sin pelos en la lengua al entrenador italiano: "Mucho pase, pero poco juego. Únicamente se ha salvado Insigne. Los demás han estado prácticamente nulos. La táctica a veces se pueden cambiar."

Sarri, al enterarse de estas declaraciones, le devolvió el recado al presidente en rueda de prensa. Le contestó en la sala de prensa al enterarse, por los periodistas, de las críticas de su presidente: "El presidente debería hablarme a mí y no a la televisión. El presidente puede decir lo que quiera, aunque prefiero cuando lo hace en privado conmigo. Yo creo que experimentamos todo lo que se podía".

Se podrían recordar múltiples enfrentamientos que el presidente ha tenido con diferentes entrenadores y diferentes roces que ha tenido el entrenador con presidentes. Lo que está claro es que el Nápoles crea, de esta manera, una dupla protagonizada por el carácter y la pasión que, a priori, puede dejar momentos de pasión, euforia... Pero también de mucha tensión.