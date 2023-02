El alcalde de Milán cita a Inter y Milan para hablar del nuevo estadio

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, se reunirá este martes por la mañana con representantes del Inter y del Milan para hablar del de nuevo estadio El proyecto de 'La Cattedrale' no se basaría en una remodelación del mítico San Siro, sino en su demolición y la construcción de uno completamente nuevo

El alcalde de Milán (norte), Giuseppe Sala, se reunirá este martes por la mañana con representantes del Inter y del Milan para hablar del proyecto de nuevo estadio ante los rumores de que ambos equipos está planeando construirse un estadio propio al margen del Ayuntamiento.

"Les he llamado y les he pedido que vengan a verme mañana por la mañana", declaró este lunes el mandatario en un acto en el Ayuntamiento.

Y es que el proyecto conocido como 'La Cattedrale', en el que ambos equipos irían de la mano y seguirían compartiendo estadio, vuelve a tambalearse debido al tedioso aspecto burocrático que ralentiza todos los trámites y que comenzó hace ya tres años.

"Incluso yo me encuentro a veces en la tesitura de no tener información y leerla en la prensa. Mientras que tengo claro que el Milan en este momento está valorando con interés la posibilidad de construir el nuevo estadio donde está la pista del Hipódromo de La Maura (Milán), no sé dónde está apuntando el Inter. Así que mañana por la mañana vendrán a verme para aclarar las cosas juntos", explicó Sala.

El proyecto de 'La Cattedrale' no se basaría en una remodelación del mítico San Siro, sino en su demolición y la construcción de uno completamente nuevo en los terrenos aledaños, acompañado de una amplia zona verde y otra comercial.

Inter y Milan tendrían listo su nuevo fortín, en caso de que el proyecto conjunto se confirmara, para la temporada 2027-28, con una capacidad cercana a los setenta mil espectadores; pero San Siro no se demolerá mínimo hasta finales de 2026, ya que hospedará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo.