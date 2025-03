La afición del Milan clama contra Conceiçao: "Nos ha dividido"

Sérgio Conceiçao está algo más que cuestionado en Milan. Dos meses después de tomar las riendas 'rossoneri', el entrenador portugués está en la cuerda floja, tanto por los resultados cosechados por el equipo, como por la manera de dirigir al vestuario. Antonio Conte o Cesc Fàbregas ya suenan como posibles sustitutos.

Y eso que el luso empezó con buen pie su aventura en San Siro, levantando el título de la Supercopa frente al Inter en enero. Semanas más tarde, todo el respeto ganado en sus primeros días se ha marchado por el sumidero. La plantilla está que trina con los métodos de Conceiçao, que se cargó a Davide Calabria tras un enfrentamiento público, y se ha producido una división interna que ha despertado el criticismo de la afición milanista.

Sin objetivos reales

La 'Curva Sud Milano' ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales solicitando un cambio brusco en todos los estamentos del club y ha dado un toque de atención a Sérgio Conceiçao y a la plantilla. "Estamos apenas a principios de marzo y nuestra temporada ya está en sus capítulos finales. O casi. Sólo dos derbis (contra el Inter, semifinales de Copa) nos dan la posibilidad de tener algo de dignidad o la temporada será un fracaso total. A finales de enero, intentaron remediar los errores cometidos al principio de la temporada, gastando en refuerzos el dinero que podrían haber gastado en julio, además de haber renunciado a casi todas las elecciones hechas en verano", indica la afición, que ve en estos cambios de rumbo una falta de planificación total.

Joao Félix y Sérgio Conceiçao se saludan tras un partido del AC Milan / EFE

División interna

No se quedaron ahí las quejas, ahora sí, directas sobre las figura de Conceiçao. "En comparación con el anterior entrenador (Paulo Fonseca), el técnico no ha cambiado ni un ápice la forma de plantear los partidos. Sólo creó más divisiones internas, con los resultados y la falta de un plan de juego que conocemos. Los jugadores, que contaron con nuestro apoyo hasta el jueves pasado, han sido protagonistas de actuaciones horrendas. Muchos de ellos, por su forma de jugar y la actitud que muestran, no son dignos de vestir esta camiseta y la directiva se muestra complaciente con todo ello. Por eso, el domingo empezaremos a dejaros solos y sólo entraremos a las gradas en el minuto 15 de partido. Esperando que el resto del estadio haga lo mismo. Si no vemos cambios en las actuaciones y, sobre todo, en la actitud, iremos más allá y os abandonaremos por completo", concluye la nota.

Recordemos que en este mercado invernal el Milan hizo una gran inversión en fichajes, con incorporaciones como Santiago Giménez (32 millones), Warren Bondo (10 millones) o Joao Félix (5,5 millones por un préstamo), así como la llegada de Kyle Walker procedente del Manchester City.