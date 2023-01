La afición de la Juve, indignada con Allegri por aspirar a la permanencia

Tras la sanción de 15 puntos y los recientes malos resultados, el técnico pidió realismo para empezar de cero "Necesitamos sumar puntos que nos lleven a la salvación", aseguró el preparador de la 'Vecchia Signora'

La Juventus va de mal en peor. Sancionado con 15 puntos por el caso de las plusvalías, investigada en los tribunales y con una nueva cúpula directiva recién estrenada, el cuadro 'bianconero' tampoco está rindiendo sobre el terreno de juego. Este domingo, la 'Vecchia Signora' perdió en casa por 0-2 contra el Monza de Silvio Berlusconi.

Tras otro mal partido, Massimiliano Allegri tuvo que salir a dar la cara en la sala de prensa y dejó unas declaraciones que no gustaron nada a la afición juventina: "En los últimos tres partidos hemos sumado un punto y encajado 10 goles. No hay excusas. El jueves tenemos un partido clave (Coppa Italia, contra la Lazio). Necesitamos sumar puntos que nos lleven a la salvación y si no miramos la realidad saldremos lastimados".

"Necesitamos empezar de nuevo. Esta es la clasificación real, pensar que tienes 38 puntos no es útil", aseguró el técnico de Livorno en referencia a la puntuación actual de su equipo. A la espera de que el CONI se pronuncie sobre el recurso presentado por el club piamontés, la Juventus marcha duodécima en la Serie A, a once puntos del descenso y 15 de los puestos de Liga de Campeones.