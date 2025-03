Xabi Alonso, hundido con Wirtz: "Esperamos lo peor"

Xabi Alonso no podía ocultar su preocupación tras el pitido final en el Bayer Leverkusen-Werder Bremen. Los gestos no mienten y el técnico tolosorra denotó que su sábado fue una auténtica pesadilla: su estrella, Florian Wirtz, recibió un pisotón muy fuerte que lo mandó directamente al hospital en un partido en el que fue suplente y que acabaron ganando los verdiblancos por 0-2.

Si a Pep Guardiola le dolió en el alma la grave lesión de Rodri el pasado 22 de septiembre contra el Arsenal, Xabi Alonso se mostró completamente hundido por la lesión de su mejor jugador, que puede ser bastante grave. El técnico español no prescinde de él desde el pasado 12 de mayo contra el Bochum por una lesión muy leve en el muslo.

Ha sido un día de mierda para nosotros Xabi Alonso — Entrenador del Bayer Leverkusen

“Hoy ha sido un día malo. No hemos hecho un buen partido. El resultado no es bueno y ahora está la situación de algunos jugadores... Tendremos que esperar a saber sus dolencias. Un poco más preocupados con Flo (Wirtz), por supuesto, pero otros también. Ha sido un día de mierda para nosotros”, declaró Xabi Alonso en rueda de prensa.

Florian Wirtz, lesionado con el Leverkusen / EFE

“Aún no he podido hablar con Florian Wirtz. Ya había partido camino del hospital. Actualmente está siendo examinado. Aún no puedo decir qué es. Ahora tenemos que esperar hora tras hora”, finalizó sobre el estado físico de su estrella, que puede sufrir una lesión de gravedad considerable.

El CEO del Leverkusen, Fernando Carro, tampoco fue esperanzador en sus declaraciones. “Esperamos lo peor, y dentro de ese escenario, lo mejor”. Los ánimos en el equipo de las aspirinas están por los suelos.

Xabi Alonso pidió explicaciones a Weiser

Finalizado el encuentro, el entrenador español se fue directo a por Mitchell Weiser, autor de la entrada que lesionó a Wirtz, con cara de pocos amigos y negando con el dedo. Quizás aún no era consciente del todo, pero la jugada le salió fatal. Pensando en la vuelta de octavos de Champions contra el Bayern, duelo en el que tendrán que remontar un contundente 3-0 encajado en el Allianz, hizo rotaciones considerables.

Decidió darle descanso a Florian Wirtz colocando en su lugar al recién llegado Emi Buendía, pero el tempranero gol de Romano Schmid cambió sus planes y le dio entrada al descanso. 13 minutos después, era sustituido por un pisotón en el tobillo que tenía muy mala pinta y que lo mandó directamente al hospital para hacerse pruebas.

Con Florian Wirtz fuera de combate, las esperanzas para remontar la eliminatoria de Champions contra el Bayern Múnich son nulas. Ahora, en el BayArena solo pueden cruzar los dedos para que su ausencia no sea excesivamente larga.