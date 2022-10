Xabi Alonso, presentado como nuevo técnico del Bayer Leverkusen

El técnico vasco suple a Gerardo Seoane al frente del conjunto 'de la aspirina' Alonso será técnico del Bayer hasta 2024 tras firmar por lo que resta de temporada y una más

Xabi Alonso ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Bayer Leverkusen, al que dirigirá por lo que resta de temporada y una más tras el acuerdo alcanzado en la tarde de ayer miércoles.

Alonso suple en el cargo a Gerardo Seoane tras los malos resultados obtenidos por el equipo 'de la aspirina' en este inicio de temporada.

El cuadro de Leverkusen no está en su mejor momento, ni mucho menos. El equipo alemán solo ha conseguido cinco puntos desde el comienzo de la temporada en la liga alemana y en la máxima competición continental la situación no ha sido diferente, algo que ha llevado al CEO del equipo, el español Fernando Carro, a buscar una solución de urgencia.Xabi Alonso aterriza en Leverkusen con el bagaje de haber entrenado con éxito al filial de la Real Sociedad, al que ascendió a LaLiga SmartBank si bien no pudo conseguir la permanencia de los 'potrillos' de Zubieta.

El que fuera jugador del Real Madrid regresa así a la Bundesliga, donde militó como jugador en el Bayern de Múnich dirigido con éxito por Pep Guardiola.

El Bayer Leverkusen ya le ha dado la bienvenida al que será su nuevo entrenador en las redes sociales de la entidad.