Xabi Alonso deja más en el aire que nunca su continuidad

Todas las miradas apuntaban a Xabi Alonso. Se esperaba que en la rueda de prensa previa al partido de Bundesliga frente al Bochum anunciara su decisión de continuar o no en el Leverkusen el curso que viene, pero no ha sido así.

El técnico vasco, que tiene contrato hasta junio de 2026, ha dejado en el aire su continuidad en el Leverkusen. Preguntado por su futuro, ha apuntado que "estoy centrado en esta temporada, y en nada más".

"No había nada que decidir, fue un buen descanso, que necesitábamos. La primera semana fue para descansar y la segunda para centrarnos en los próximos partidos. Ya dije que nuestro enfoque, el mío y el de todos los jugadores, está en lo que tenemos. No debemos pensar demasiado a futuro. Vamos partido a partido. Individualmente, ese es mi interés también, y el interés de los jugadores es el mismo", ha explicado. "La situación es distinta. El año pasado tenía que tomar una decisión, ahora no hay nada que decidir", ha añadido.

Vinculado en más de una ocasión a varios equipos de élite en Europa, en especial al Real Madrid, Xabi Alonso no ha puesto fin a estos rumores y las especulaciones sobre su futuro se han multiplicado.

ÉXITO EN EL LEVERKUSEN

El entrenador nacido en Tolosa llegó al conjunto de la aspirina en octubre de 2022. Tras darle la vuelta a la horrible dinámica del equipo en la primera temporada, hizo historia en su segundo curso en el Leverkusen con una hazaña para la historia.

Bajo las órdenes de Xabi Alonso, el Leverkusen levantó la campaña pasada un doblete histórico (Bundesliga y DFB Pokal) que será recordado para siempre. No fue tan solo el éxito conseguido, sino que su estilo valiente, osado y ofensivo enamoró al mundo del fútbol.

Esta temporada no está siendo tan placentera. Eliminados de la Champions League por el Bayern de Múnich, el cuadro de la aspirina se encuentra en plena pugna por el trofeo liguero. Eso sí, parten con desventaja. En estos momentos, el Leverkusen se encuentra en segunda posición, a seis puntos del equipo muniqués, que lidera la tabla.