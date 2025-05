Wirtz sueña con nuevos retos: “Estoy deseando salir de mi zona de confort”

Florian Wirtz, la joven estrella del Bayer Leverkusen, ha dejado la puerta abierta a un posible cambio de aires en el futuro más próximo. En una entrevista concedida a 'Sports Illustrated', el talentoso mediapunta alemán confesó su deseo de buscar nuevos desafíos fuera del club que lo vio crecer.

“Estoy deseando salir de mi zona de confort y experimentar algo nuevo”, afirmó el jugador de 22 años, que tiene contrato con el Leverkusen hasta 2027. “Conozco bien los vestuarios y estoy convencido de que encajaría rápidamente en cualquier equipo”.

Wirtz ha sido vinculado recientemente con gigantes europeos como el Bayern Múnich, el Manchester City y el Real Madrid. Este último, sobre todo, en el caso de que Xabi Alonso acabe recalando en el club blanco.

A pesar de los rumores, Wirtz se muestra agradecido por su presente: “Tengo mucha suerte de tener tantos grandes clubes cerca y de poder jugar ahora en uno de los mejores clubes de Alemania y Europa”, destacó. También quiso reconocer el sacrificio de muchos compañeros: “Siento un gran respeto por los chicos de aquí en Leverkusen que vienen de Sudamérica o África, por ejemplo, y que dejan atrás a sus familias y su entorno por sus carreras”.

Wirtz fichó por el Leverkusen en enero de 2020, procedente del Colonia. Seis meses después hizo historia al convertirse en el goleador más joven de la Bundesliga, con 17 años y 34 días, récord que posteriormente le arrebató Youssoufa Moukoko.

El internacional alemán también repasó su trayectoria y los valores inculcados por su familia: “Cuando cambié del Colonia por el Leverkusen, no pensé ni un segundo en mi salario, sino solo en lo que era mejor para mi carrera. Ni siquiera pienso en cuánto dinero tengo en mi cuenta ni en lo que podría ganar en el futuro”, confesó.

Wirtz quiso agradecer especialmente el apoyo de sus padres en su camino hacia la élite.

“Me enseñaron a llevar un estilo de vida saludable y a no descuidar la escuela. Mis padres fueron fundamentales para que me convirtiera en futbolista profesional. Estaban en todos los partidos, y mi madre incluso en cada entrenamiento. Me siento muy afortunado de tener una familia así”, señaló.

El fútbol es asunto de familia para los Wirtz, ya que su hermana mayor, Juliane Wirtz, también defiende los colores del Werder Bremen en su equipo femenino.