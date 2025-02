Wirtz, el gran deseado

Florian Wirtz es un jugador diferente. Con tan solo 21 años, brilla en el Bayer Leverkusen y es objeto de deseo de varios 'gigantes' del fútbol europeo. Y no es para menos. El futbolista alemán es todo magia, pero no se queda en simples trucos, sino que es capaz de trasladar su calidad a lo material con cifras que lo sitúan entre los mejores jugadores de la actualidad.

Ocupando normalmente la mediapunta, Xabi Alonso le ha regalado a Wirtz una libertad absoluta en el terreno de juego. No se ha quedado atrás el internacional con Alemania, y ha respondido convirtiéndose en el gran líder de un equipo histórico. Ya la temporada pasada, fue fundamental para lograr hacer historia con un doblete (Bundesliga y DFB Pokal) que será recordado durante años. Y este curso, sigue rindiendo a un nivel estelar.

En 34 partidos disputados hasta el momento, Florian Wirtz ya ha anotado 15 goles y 12 asistencias. Registros de crack mundial que lo han puesto otra vez en el escaparate. No es ningún secreto que el futbolista alemán tiene los días contados en el Leverkusen. Pese a tener contrato hasta 2027, la posibilidad de que salga en el próximo verano es cada vez más real.

DESEO DEL BAYERN

Mercado no le falta al bueno de Wirtz. En el escenario de una salida, la opción del Bayern de Múnich coge fuerza. El club muniqués está muy interesado en hacerse con los servicios del centrocampista germano y, de hecho, ya intentó cerrar su llegada el pasado verano. Pero en esa ocasión, prefirió quedarse en el Leverkusen para seguir creciendo de la mano de Xabi Alonso.

Sin embargo, el deseo del Bayern sigue siendo muy real, aunque el Real Madrid y el Manchester City tampoco le pierden la pista. En Alemania apuntan a que el club bávaro hará un enorme esfuerzo económico para lograr su fichaje, ya que lo consideran clave en el futuro más cercano del equipo. Wirtz en un jugador generacional, que sin duda va a marcar el fútbol europeo en los próximos años, y los dirigentes muniqueses quieren que lo haga en Múnich.

EL VISTO BUENO DE UNA LEYENDA

En ese sentido, el último en pronunciarse acerca del posible fichaje de Wirtz por el Bayern ha sido una de las grandes leyendas del club, Lothar Matthäus. "Si pudiera desear algo, sería que Florian Wirtz viniera al Bayern. No obstante, tengo la sensación de que Wirtz se quedará en Leverkusen hasta el Mundial de 2026. Yo en su lugar no lo haría. Tampoco iría al Real Madrid . Es un jugador joven y todavía puede aprender mucho, sobre todo si Xabi Alonso se queda en el Leverkusen. Por eso no creo que Wirtz abandone el Bayer Leverkusen después de esta temporada", apuntó.

Y es que en Múnich todos están de acuerdo con esta operación. Wirtz, un jugador diferencial en el presente, tiene un futuro todavía más prometedor y, sin duda, está llamado a estar entre los mejores jugadores del mundo durante muchos años. Y el Bayern no quiere dejar escapar la oportunidad.