Willi Orban no juega con el RB Leipzig para salvar una vida

El capitán de los 'toros' donó médula el pasado 8 de febrero y ello le ha obligado a parar durante diez días El club y los aficionados del RB Leipzig han respaldado y de qué manera a su jugador

Willi Orban ha demostrado, con un gesto que le engrandece, que para los jugadores no todo es el fútbol. Ante el Unión Berlín, el capitán del RB Leipzig debía estar sobre el verde para disputar el partido puesto que no padecía ninguna lesión ni arrastraba ninguna sanción. Sin embargo, Orban no pudo sentarse ni siquiera en el banquillo. ¿El motivo? El jugador había sido donante de médula ósea hace exactamente tres días, obligando a estar diez días sin poder hacer actividad física.

Todo se remonta al 2017, cuando Willi Orban se registra en el DKMS, el registro nacional alemán de donantes de médula ósea. Desde entonces, al capitán de los 'toros' le podían llamar en cualquier momento para convertirse en donante de un paciente compatible. Y así ha sido. Seis años más tarde, este mes de febrero, un enfermo de cáncer de sangre precisó de su ayuda y Orban no dudó en hacer lo posible para salvar su vida.

Desde el pasado sábado estuvo recibiendo inyecciones para aumentar la cantidad de células en sangre y el pasado 8 de febrero terminó el tratamiento haciendo la donación. De esta forma, Willi Orban se 'olvidó' por unos días del fútbol y, desde el 8, debe estar sin realizar actividad física para terminar de recuperarse de la donación.

Es por ello que Orban no ha podido estar hoy con sus compañeros en el duelo frente al Union Berlín. Lejos de preguntarse por qué había tomado esa decisión sabiendo que no podría ayudar al equipo, el RB Leipzig y sus aficionados han apoyado la causa desde un primer momento.